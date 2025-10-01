  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Елизавета Туктамышева: «Ягудин – один из немногих спортсменов, кто гениально владеет актерским мастерством на льду и может погружать людей в историю»
Елизавета Туктамышева: «Ягудин – один из немногих спортсменов, кто гениально владеет актерским мастерством на льду и может погружать людей в историю»

Елизавета Туктамышева объяснила, почему в фигурном катании важен артистизм.

«Все понимают, что чемпионом можно стать, только если ты на несколько голов выше. Вот и Илья Малинин – лучший по технике, но и он нарабатывает все аспекты с каждым годом.

Нужны техника, артистизм, владение коньком, хорошие вращения. Когда все сходится воедино, создается полноценный образ – а это всегда шанс получить лучшие компоненты от судей.

Техника иногда подводит, а компоненты всегда могут обеспечить тебе стабильность и неплохие оценки. Банальный пример – Джейсон Браун, которые делает все на +5. Он хорошо чувствует музыку, отдается программе, играет со зрителями, судьями. И это приносит результат, пусть он и не делает сложные элементы.

Или Алена Косторная – она пошла дальше: у нее были прыжки ультра-си, при этом вращения, дорожки и катание всегда производили впечатление. Когда она конкурировала с другими фигуристками и была в лучшей форме, то могла их победить во многом второй оценкой.

Так что не нужно тратить много сил на то, чтобы объяснить юному фигуристу, зачем ему быть актером на льду. Он сам поймет, если захочет стать лучше. <...>

Когда начинается работа над программой, важно, чтобы хореограф донес спортсмену идею, чтобы тому было легче погрузиться в образ и выполнить все поставленные задачи. Можно разными способами донести основную идею до спортсмена. Их вообще может быть несколько в постановке, а фигурист уже выбирает ту, которая ему ближе.

Я считаю, что действительно важно, чтобы фигурист осознал свой образ и то, что он показывает на льду. Ведь в таком случае из обычной программы можно сделать мини-спектакль.

Например, почему многие восторгаются Лешей Ягудиным? Потому что, на мой взгляд, это один из немногих спортсменов (если не единственный), кто гениально владеет актерским мастерством на льду и может погружать людей в историю, которую рассказывает. Это всегда завораживает», – написала Туктамышева в колонке для Спортса’’.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoАлексей Ягудин
женское катание
logoАлена Косторная
logoсборная России
мужское катание
logoЕлизавета Туктамышева
