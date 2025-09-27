Горелкин о танце под Рики Мартина: «Программа сложная, темп быстрый, но и эмоционально нужно вложиться»
Горелкин рассказал, в чем сложность их с Леонтьевой нового ритм-танца.
Новая программа Софьи Леонтьевой и Даниила Горелкина поставлена под песни Рики Мартина «The Cup of Live» и «Livin’ La Vida Loca».
«Программа сложная, обе части быстрые, проделали много работы.
В этом году много сложных позиций, сложных штучек, переворотов, темп быстрый, но и эмоционально нужно вложиться в программу», — сказал Горелкин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
