Фролова о новой короткой программе: «Моя бабушка – светлый, добрый человек – очень любила эту песню. Воспоминания трогают душу»
Анна Фролова рассказала о выборе музыки для новой короткой программы.
Фигуристка представила на контрольных прокатах программу под песню «Любовь, похожая на сон» в исполнении Мариам Мерабовой.
«Валентин Николаевич Молотов предложил идею Евгению Владимировичу Рукавицыну, он позвонил мне, сказал, что есть такая музыка, послушай.
Переживала, что музыка громкая, сильная и объемная, чтобы ее полностью перенести на лед, нужно иметь запас физики в конце короткой. Пока физики не хватает, но будем работать.
Есть ли личные истории, связанные с песней? Конечно, бабушка сильно любила эту песню, она светлый, добрый человек была, к сожалению, скончалась. Это только положительные теплые воспоминания, которые трогают душу», – цитирует Фролову «Чемпионат.com».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
