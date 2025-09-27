На контрольных прокатах почтили память комментатора Александра Гришина

На контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге почтили память комментатора Александра Гришина .

Гришин погиб в августе в результате несчастного случая. Перед началом прокатов Первый канал представил нарезку из его комментариев на соревнованиях.

Позже прошла минута молчания, также на арене вывесили баннеры с фотографиями Гришина.

Сегодня, 27 сентября, фигуристы выступят с короткими программами. Сейчас прямой эфир идет без комментаторов за кадром, а в качестве ведущих на льду работают Евгения Медведева и Алексей Ягудин.

Погиб Александр Гришин. Он был голосом фигурного катания последних 10 лет