3

Роман Савосин: «Отсутствие международных стартов на меня никак не влияет, мне достаточно наших соревнований»

Фигурист Савосин заявил, что на него не влияет отсутствие международных стартов.

— Вы вообще следите за международными соревнованиями?

— На самом деле, не особо. Я, в принципе, не особо много смотрю фигурное катание. В основном за нашими стартами следил, когда этапы наши проходят, то слежу. А за международными — не особо. За результатами всегда слежу, а прям, чтобы смотреть прокаты — бывает не часто.

— Фавориты у вас есть? Может, пересматриваете какие-то определенные программы?

— Пересмотреть, наверное, вряд ли, но спортсменов, которые импонируют, конечно, предостаточно. Предостаточно и там, и у нас в стране тоже достаточно спортсменов, которые мне нравятся как фигуристы. У меня раньше был фигурист, за которого переживал, болел — это Хавьер Фернандес. Вот сейчас таких спортсменов нет, однако те, которые импонируют, достаточно много.

— А на вас как-то влияет отсутствие международных стартов?

— Нет, абсолютно никак не влияет, мне достаточно наших соревнований. Конечно, как я и говорил вчера, я бы с удовольствием выступил на международных соревнованиях, если бы такая возможность была. Но тем не менее меня удовлетворяют выступления в России, — сказал Роман Савосин.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
мужское катание
logoсборная России
Роман Савосин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Роман Савосин: «Новость, что я якобы завершаю карьеру, была выдумана из ничего. Расстроен нашей журналистикой»
10вчера, 19:54
Роман Савосин: «Недоволен прокатом произвольной, оцениваю его плохо. Эмоций от медали нет никаких – задачи завоевать награду не было»
3вчера, 18:55
Роман Савосин: «Будем надеяться, что Петросян и Гуменник выступят на Олимпийских играх. Я за них очень рад»
124 сентября, 20:06
Главные новости
Изабо Левито: «Я очень мотивирована на олимпийский сезон. Я приезжаю в Оберстдорф третий раз, и из всех трех чувствую себя в лучшей форме»
348 минут назад
«Мои апартаменты». Вероника Жилина показала, где проживает в Азербайджане
31сегодня, 06:46Фото
Софья Самоделкина пропустит Мемориал Дениса Тена из-за травмы
18сегодня, 06:09
Nebelhorn Trophy. Гоголев, Торгашев, Томоно, Бричги, Садовский покажут произвольные программы
вчера, 21:08
Мемориал Непелы. Аймо, Мемола, Риццо, Грассль, Михаил Селевко, Самойлов выступят с короткими программами
3вчера, 22:46
Мемориал Непелы. Ташлерова и Ташлер, Лопарева и Бриссо, Смарт и Дик, Грин и Парсонс покажут ритм-танцы
4вчера, 22:34
Мемориал Непелы. Петрыкина, Гутманн, Ким Чхэ Ен, Пеццетта, Сенюк, Лин-Грейси выступят с короткими программами
2вчера, 22:18
Гран-при среди юниоров. Шифрина, Ван Ихань, Джу Хе Вон, Ким Ю Сон, Калугина выступят с произвольными программами
вчера, 22:14
Nebelhorn Trophy. Миура и Кихара, Хазе и Володин, Ефимова и Митрофанов выступят с произвольными программами
вчера, 21:36
Nebelhorn Trophy. Фир и Гибсон, Каррейра и Пономаренко, Дюпайяж и Набе выступят с ритм-танцами
вчера, 21:25
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман, Бьянки и Базиль, Хомик и Бюлоу покажут произвольные танцы
2вчера, 22:02
Роман Савосин: «Недоволен прокатом произвольной, оцениваю его плохо. Эмоций от медали нет никаких – задачи завоевать награду не было»
3вчера, 18:55
Мать Илона Маска поставила лайк видео с прокатом Аделии Петросян на олимпийском отборе
6вчера, 16:24Фото
Александра Трусова: «Собаки очень хотят познакомиться с Мишей поближе, но пока что мы их к нему осторожно подпускаем»
3вчера, 13:40
Майя Сарафанова: «Я очень рада, что получилось наконец-то показать свой четверной лутц. Но вот над тройными надо чуть-чуть поработать»
3вчера, 11:37
Ковтун о Гуменнике и Петросян: «У нас очень сильные спортсмены, они конкурентоспособные на самом высоком уровне»
121 сентября, 16:14
Инна Гончаренко: «Программы Гуменника произвели огромное впечатление. Он очень хороший катальщик, красивый, артистичный парень»
121 сентября, 12:16
Лидия Иванова: «Желаю Петросян выиграть Олимпийские игры. О втором месте даже думать не хочу»
2020 сентября, 19:31
Погорилая о победе Петросян: «Главное, чтобы наших спортсменов допустили до Олимпийских игр. А прокат был шикарный»
520 сентября, 19:22
Трусова о тренерских подходах: «Не люблю, когда перебор похвалы. Нравится четкий рабочий процесс, требовательность без жесткости»
320 сентября, 19:07