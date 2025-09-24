1

Роман Савосин: «Будем надеяться, что Петросян и Гуменник выступят на Олимпийских играх. Я за них очень рад»

Фигурист Роман Савосин высказался о допуске россиян к олимпийскому отбору.

— Следили ли вы за отборочным турниром в Пекине?

— Да, следил. Я смотрел не в прямом эфире, а некоторых отдельных спортсменов, в основном наших. И за Петю болел.

— Как оцените выступления Пети и Аделии?

— Хорошие, классные выступления. Аделия справилась, Петя справился. И, несмотря на такое давление, которое все равно было — ведь это такой ответственный турнир, они представляли вдвоем всю нашу страну — думаю, что здорово, что они со всем этим справились — выполнили главную задачу. Теперь будем надеяться, что они выступят на Олимпийских играх. Я за них очень рад.

— Вас воодушевила новость, что нас допустили хоть на какие-то старты?

— Я, честно говоря, ничего не жду, чтобы лишний раз не обольщаться. Но думаю, что это уже какой-то прогресс, что хотя бы такой турнир. Ребята уже выступили, и международная арена увидела наших фигуристов, и это уже прогресс, уже что-то. Нас три года нет на международных турнирах, поэтому в этом уже есть какое-то продвижение.

— А вы бы сами хотели поехать на международные старты? Как думаете, получится?

— Если бы была такая возможность, конечно, я с удовольствием выступал бы на международных соревнованиях. Получится или нет, опять же, не знаю. Как там все сложится, сколько я буду кататься, когда нас допустят уже окончательно. Поэтому не знаю, загадывать не буду, — сказал Савосин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
