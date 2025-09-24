0

Елизавета Малеина: «Ориентир с детства — это Навка с Костомаровым. А сейчас я бы отметила Гуменника и Петросян»

Елизавета Малеина и Матвей Самохин рассказали о примерах для подражания в спорте.

Малеина: Ориентир с детства — это Навка с Костомаровым. Мне очень нравилась их энергетика, артистизм, их катание и взаимодействие в паре.

А сейчас я бы отметила Петра Гуменника и Аделию Петросян. Очень волновалась за них, даже в пятницу мы на тренировке все вместе смотрели, я стояла и просто дрожала. Вот сейчас я ими прямо поражаюсь в хорошем смысле. Насколько нужно быть сильными, на данный момент они для меня ориентир.

Самохин: У меня в детстве, когда я еще был в детском саду, все спорили, кто лучше: Плющенко или Ягудин. А я фанател по обоим. В детстве у меня все кумиры были одиночниками. Я помню, что когда Плющенко и Ягудин закончили, у меня был новый кумир — это Сергей Воронов.

Но на данный момент, если брать танцы на льду, то, к чему я хочу стремиться, — это Гийом Сизерон, Скотт Моир и, конечно, Никита Кацалапов.

— Какая Аделия как спортсменка?

Самохин: Я бы сказал, непробиваемая. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
женское катание
Елизавета Малеина
logoПетр Гуменник
танцы на льду
Матвей Самохин
мужское катание
logoсборная России
logoАделия Петросян
