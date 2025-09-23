Евгений Устенко: «Программы вышли хорошими и интересными. Произвольная под саундтрек к фильму, а короткая программа — смесь музыки 90‑х»
Фигурист Евгений Устенко рассказал, как прошла подготовка к новому сезону.
Устенко выступает с Екатериной Мироновой в танцах на льду.
«Подготовка шла удачно, с выездом на сборы, где прошла большая и плодотворная работа. А затем уже по возвращении домой, началась «чистка» программ, как это обычно бывает.
О программах я бы сказал, что они вышли хорошими и интересными. Произвольная под саундтрек к фильму, а короткая программа — это смесь музыки 90‑х.
Примем участие в контрольных прокатах в родном Санкт‑Петербурге уже в эти выходные», — сказал Устенко.
