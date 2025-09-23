Болельщики из Китая вручили Гуменнику награду «За самые длинные волосы среди мужчин-фигуристов»

Болельщики из Китая вручили Гуменнику награду за самые длинные волосы.

На награде написано «За самые длинные волосы среди мужчин-фигуристов, вручается Петру Великому Гуменнику».

Гуменник в выходные выиграл олимпийскую квалификацию в Пекине и отобрался на Олимпиаду-2026.

