Фурнье-Бодри и Сизерон отсутствуют в списке участников тренировок на Nebelhorn Trophy

Фурнье-Бодри и Сизерона нет в списке участников тренировок на Nebelhorn Trophy.

Фигуристы были заявлены на турнир, но в тренировочных группах танцоров на льду, которые выйдут на лед 24 сентября, их фамилии отсутствуют.

Соревнования серии «Челленджер» Nebelhorn Trophy стартуют 25 сентября в Оберстдорфе.

Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон проводят первый совместный сезон. Ранее они одержали победу на турнире Masters de Patinage во Франции.