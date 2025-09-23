Фурнье-Бодри и Сизерон отсутствуют в списке участников тренировок на Nebelhorn Trophy
Фурнье-Бодри и Сизерона нет в списке участников тренировок на Nebelhorn Trophy.
Фигуристы были заявлены на турнир, но в тренировочных группах танцоров на льду, которые выйдут на лед 24 сентября, их фамилии отсутствуют.
Соревнования серии «Челленджер» Nebelhorn Trophy стартуют 25 сентября в Оберстдорфе.
Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон проводят первый совместный сезон. Ранее они одержали победу на турнире Masters de Patinage во Франции.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Nebelhorn Trophy
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости