Татьяна Тарасова: «Наша страна вместе с Гуменником поедет на Олимпийские игры. Хороший ли у него был прокат? Выдающийся!»

Тарасова назвала выдающимся прокат произвольной Гуменника на олимпийском отборе.

Российский фигурист Петр Гуменник , выступавший в нейтральном статусе, победил на олимпийском отборочном турнире в Пекине. Он набрал 262,82 балла по сумме двух программ.

– Петр одержал победу и поедет на Олимпийские игры. Наша страна вместе с ним поедет на Олимпийские игры. То, что нужно было на этих соревнованиях, они сделали. Это была задача. Мы должны быть им благодарны. Я очень им благодарна.

– Как вам прокат Петра?

– Прокат, который принес стране участие в Олимпийских играх. Хороший ли это прокат или плохой? Я думаю, выдающийся! — сказала Татьяна Тарасова .

Гуменник исполнил пять четверных прыжков в произвольной на олимпийском отборе, один из них – со степ-аутом. Также он сорвал каскад