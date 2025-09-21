  • Спортс
Илья Авербух: «Выступление Петросян было достойным. Когда будет борьба за олимпийское золото, уверен, Аделия будет усложнять контент»

Авербух считает, что Петросян усложнит контент к Олимпийским играм в Милане.

Российская фигуристка Аделия Петросян, выступавшая в нейтральном статусе, заняла первое место на квалификационных соревнованиях в Пекине и отобралась на Олимпийские игры-2026. В программах спортсменка не исполняла элементы ультра-си.

«Я посмотрел выступление Аделии Петросян. Хочу поздравить ее и тренерский штаб Этери Георгиевны Тутберидзе. Задача выполнена. В том, что Аделия пройдет на Олимпийские игры, ни у кого не вызывало вопросов.

Но все равно надо было победить, потому что любая победа всегда придает сил, уверенности и дополнительную мотивацию. Это очень здорово, что всё получилось. Для начала сезона это было очень уверенное и хорошее катание.

Главной задачей у Аделии было откататься чисто и ровно. Все тренерские установки, как я думаю, она выполнила – выглядела достаточно уверенно. Впереди еще много работы.

Когда будет борьба за олимпийское золото, я уверен, что Аделия будет усложнять контент программы. Но сегодняшнее выступление тоже было очень достойным.

Очень важно, что мы возвращаемся на мировую арену. Абсолютно несправедливое отстранение наших ребят. Они выступают не только за себя, но и за всю нашу команду.

А что российское фигурное катание входит в мировую элиту – это безусловно. Здесь даже не о чем говорить. Надо дальше болеть за наших ребят. Хочу пожелать удачи Гуменнику, который тоже должен взять золото, а Аделии необходимо не останавливаться и дальше работать, чтобы подвести себя к пику формы на Олимпиаде», – сказал хореограф и продюсер Илья Авербух.

Аделию Петросян загоняли в изоляцию – она превратила это в независимость

