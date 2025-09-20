Тарасова о Гуменнике: «Хорошее выступление. Можно сказать: сделано! Многие судьи такого проката с четверным флипом ни разу в жизни не видели»

Татьяна Тарасова похвалила Гуменника за выступление на олимпийском отборе.

Российский фигурист Петр Гуменник выступил на квалификационных соревнованиях в Пекине с короткой программой под саундтрек к фильму «Парфюмер». Петр, выступавший в нейтральном статусе, занял в короткой первое место с 93,80 баллами.

«Выступление Петра хорошее. Настоящий хороший прокат короткой программы. Я так люблю, чтобы были все элементы видны, все сделано, доделано. Можно сказать: сделано!

Баллы не буду обсуждать, потому что мы только выходим. Конечно, можно было больше, потому что многие из тех, кто судят, такого проката с четверным флипом даже не видели ни разу в жизни. Но у них, наверное, другая задача: нас не баловать. А нас не надо баловать, надо давать то, чего мы стоим», – цитирует Тарасову «Матч ТВ».

«Молодец, справился парень с короткой программой. Так держать! Хочется пожелать, чтобы он так же успешно откатал и произвольную программу», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

«Это наш русский спортсмен. Если ISU этого не знает, то в скором времени они это узнают. Гуменник будет выигрывать, а они будут ему аплодировать», – добавила заслуженный тренер СССР.

