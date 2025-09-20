17

Леонова об оценках Гуменника: «93 балла за такой прокат – это какое‑то унижение. Даже обидно за то, что его так отсудили»

Леонова считает, что Гуменнику поставили низкие оценки за короткую программу.

Российский фигурист Петр Гуменник выиграл короткую программу на олимпийском отборочном турнире в Пекине. Он выступал в нейтральном статусе. Петр получил за прокат 93,80 балла.

«Это полный восторг! Это более чем достойное возвращение. Но смотрю прокат и протокол, у меня просто не сходится картинка, как будто катал другой человек. Должно быть под 100 баллов за такой прокат даже с учетом того, что он без рейтинга, без долгого участия на международных соревнованиях.

93 балла за такой прокат... На мой взгляд, это какое‑то унижение, что ли. Вроде ощущение, что ни к чему не «прикопались», но в то же время я вижу какие‑то «минус два» за тройной аксель. Это одна оценка, она откидывается, но она есть и портит всю картину. Оценка «минус один» опять же за что‑то.

Просто я всегда за справедливость, и если выступление хорошее, то должно быть хорошо оценено. Поэтому даже как-то обидно за то, что его так отсудили. У него задача совсем другая стоит – не набрать 100 баллов, а отобраться на Олимпийские игры, но, опять же, 99 баллов было бы прямо шикарно, хорошо, добротно и реально то, что он заслуживает.

За такой шикарный прыжок, за четверной флип получил «плюс один» – «плюс два», хотя все было прекрасно сделано. И сразу в голове возникает вопрос: а если бы была какая-то неточность, помарка, например, как у Аделии Петросян, то его вообще бы убрали? И с достаточно сложным набором, четверными флипом и сальховом, получать такие баллы – для меня это непонятно», – сказала призер ЧМ-2012 Алена Леонова. 

Гуменник на полпути к Олимпиаде: под крики «давай-давай» зажег в короткой

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoАлена Леонова
logoПетр Гуменник
logoМатч ТВ
logoсборная России
олимпийская квалификация
мужское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Олимпийская квалификация в Пекине. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан, Камилла и Павел Ковалев, Акопова и Рахманин представят произвольные программы
1838 минут назадLive
Тутберидзе не выводила Петросян на тренировку перед произвольной программой, но была там вместе с грузинской командой
844 минуты назад
ISU выложил видео проката Гуменника, добавив песню на украинском языке. Позже ролик был удален
102сегодня, 06:52
Олимпийская квалификация в Пекине. Гуменник выиграл короткую программу с личным международным рекордом
496сегодня, 06:50
Аделия Петросян чисто откатала произвольную программу на тренировке в Пекине
9сегодня, 06:45
Мексиканский фигурист Каррильо: «Я желаю добра спортсменам в России и во всем мире. Мы все заслуживаем шанса»
13сегодня, 06:33
Глейхенгауз о Петросян: «Оценки ожидаемые. Ждать высоких компонентов на первых взрослых международных соревнованиях бессмысленно»
19сегодня, 06:13
Олимпийская квалификация в Пекине. Петросян, Губанова, Хендрикс, Сафонова выступят с произвольными программами
39сегодня, 06:13
Петросян не заявила прыжки ультра-си на произвольную на турнире в Пекине
45сегодня, 04:15
Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник
185сегодня, 03:30
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Ягудин: «Поздравляю Петросян с лидерством после короткой программы. Молодец!»
2вчера, 14:58
Елена Радионова: «Петросян получила вполне нормальные оценки. Думаю, в произвольной она все сделает идеально»
5вчера, 14:42
Энберт о выступлении Петросян: «Отличная программа, отличный прокат. Аделия молодец, на 200% справилась с давлением в этой ситуации»
5вчера, 12:52
Жулин о Петросян: «Молодец, не сдалась. Будем ждать произвольную программу с большой надеждой»
вчера, 11:03
Колобков о российских фигуристах: «Не думаю, что в Пекине будут какие-то провокации. Сложность будет скорее в психологическом давлении»
18 сентября, 16:35
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
1714 сентября, 15:29
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
114 сентября, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
114 сентября, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
313 сентября, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
113 сентября, 07:20