Леонова об оценках Гуменника: «93 балла за такой прокат – это какое‑то унижение. Даже обидно за то, что его так отсудили»

Леонова считает, что Гуменнику поставили низкие оценки за короткую программу.

Российский фигурист Петр Гуменник выиграл короткую программу на олимпийском отборочном турнире в Пекине. Он выступал в нейтральном статусе. Петр получил за прокат 93,80 балла.

«Это полный восторг! Это более чем достойное возвращение. Но смотрю прокат и протокол, у меня просто не сходится картинка, как будто катал другой человек. Должно быть под 100 баллов за такой прокат даже с учетом того, что он без рейтинга, без долгого участия на международных соревнованиях.

93 балла за такой прокат... На мой взгляд, это какое‑то унижение, что ли. Вроде ощущение, что ни к чему не «прикопались», но в то же время я вижу какие‑то «минус два» за тройной аксель. Это одна оценка, она откидывается, но она есть и портит всю картину. Оценка «минус один» опять же за что‑то.

Просто я всегда за справедливость, и если выступление хорошее, то должно быть хорошо оценено. Поэтому даже как-то обидно за то, что его так отсудили. У него задача совсем другая стоит – не набрать 100 баллов, а отобраться на Олимпийские игры, но, опять же, 99 баллов было бы прямо шикарно, хорошо, добротно и реально то, что он заслуживает.

За такой шикарный прыжок, за четверной флип получил «плюс один» – «плюс два», хотя все было прекрасно сделано. И сразу в голове возникает вопрос: а если бы была какая-то неточность, помарка, например, как у Аделии Петросян, то его вообще бы убрали? И с достаточно сложным набором, четверными флипом и сальховом, получать такие баллы – для меня это непонятно», – сказала призер ЧМ-2012 Алена Леонова.

