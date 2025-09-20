Карина Акопова и Никита Рахманин отобрались на Олимпиаду-2026 в Милане

Армянская пара Карина Акопова – Никита Рахманин отобралась на Олимпиаду.

Пара заняла 2-е место на олимпийском отборочном турнире в Пекине. По итогам двух программ они набрали 186,84 балла.

На Олимпийские игры по правилам ISU проходят пары, занявшие первые три места в квалификационных соревнованиях.

Акопова и Рахманин перешли из России в Армению весной этого года. Перед этим они два года ждали разрешения на переход.

Олимпийские игры-2026 пройдут в феврале в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

