Карина Акопова и Никита Рахманин отобрались на Олимпиаду-2026 в Милане
Армянская пара Карина Акопова – Никита Рахманин отобралась на Олимпиаду.
Пара заняла 2-е место на олимпийском отборочном турнире в Пекине. По итогам двух программ они набрали 186,84 балла.
На Олимпийские игры по правилам ISU проходят пары, занявшие первые три места в квалификационных соревнованиях.
Акопова и Рахманин перешли из России в Армению весной этого года. Перед этим они два года ждали разрешения на переход.
Олимпийские игры-2026 пройдут в феврале в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
«Мы надеялись, что российские пары допустят». Они перешли в Армению после двух лет карантина
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
