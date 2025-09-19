Татьяна Тарасова: «Хорошо, что Тутберидзе присутствует на олимпийском отборе»

Тарасова высказалась о сопровождении Аделии Петросян на турнире в Пекине.

Петросян сегодня представила короткую программу на квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм-2026. Она выступила в нейтральном статусе. Спортсменку сопровождал член Федерации фигурного катания на коньках России, старший тренер сборной в парном катании Валерий Артюхов .

Даниила Глейхенгауза, который должен был сопровождать Петросян, к турниру не допустили. Этери Тутберидзе прилетела на отборочный турнир как тренер грузинской сборной, но была вместе с Петросян на тренировках.

«Это хорошо, что Этери там, но деталей я не знаю. А Валера грамотный и хороший человек. Всего хорошего перед произвольной программой нашей любимой Аделии », – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Кто сопровождает Петросян на олимпийском отборе без Глейхенгауза?