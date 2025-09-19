  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • «Матч ТВ» убрал трансляции олимпийского отбора фигуристов из сетки вещания основного канала. Накануне турнира Okko объявил о приобретении прав
34

«Матч ТВ» убрал трансляции олимпийского отбора фигуристов из сетки вещания основного канала. Накануне турнира Okko объявил о приобретении прав

«Матч ТВ» убрал трансляции олимпийской квалификации фигуристов из сетки вещания.

Соответствующие изменения появились на сайте телеканала. При этом трансляции по-прежнему указаны в программе канала «Матч! Игра», доступного по подписке.

19 сентября в Пекине стартует отборочный турнир к Олимпиаде-2026 с участием россиян – Аделии Петросян и Петра Гуменника, они выступят в нейтральном статусе.

«Матч ТВ» планировал показ на основном канале, но за день до соревнований удалил из соцсети анонсы с расписаниями. Вскоре о приобретении прав на трансляцию объявил Okko.

Важная фигурка – на «Матч ТВ». За год прошли путь от «нужно ли это?» до «не могли не показать»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoМатч ТВ
logoOkko
олимпийская квалификация
телевидение
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Okko приобрел права на трансляцию олимпийской квалификации фигуристов. «Матч ТВ» также планировал показ, но удалил анонсы с расписанием
131вчера, 18:06
«Матч ТВ» удалил из телеграм-канала посты с расписанием олимпийской квалификации фигуристов
25вчера, 17:55
Нагучев прокомментирует матч «Краснодара» и «Зенита» в 9-м туре РПЛ, Генич – игру «Спартака» и «Крыльев»
19вчера, 13:02
Главные новости
Олимпийская квалификация в Пекине. Рид и Амбрулевичюс, Сусис и Фирус, Йошида и Морита покажут ритм-танцы
8320 минут назадLive
Туктамышева, Глейхенгауз, Попова, Энберт, Федорова будут комментировать олимпийский отборочный турнир в Okko
327 минут назад
Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник
18455 минут назад
Олимпийская квалификация в Пекине. Петросян, Хендрикс и Губанова выступят с короткими программами
101сегодня, 04:50
Президент ISU о россиянах на отборе к ОИ-2026: «Мы не хотели подвергать дискриминации по паспортам. Наша политика – допустить нейтральных спортсменов»
35сегодня, 04:40
Олимпийская квалификация в Пекине. Гамес и Коровин, Акопова и Рахманин, Шин и Надь выйдут на лед с короткими программами
4сегодня, 04:05
Гуменник прыгнул один четверной в тренировочном прогоне короткой на отборе к Олимпиаде
9сегодня, 03:28
Гуменник впервые вышел на тренировку на отборе в Пекине
10сегодня, 03:07
Петросян выступит в старом наряде к короткой под Майкла Джексона: черные штаны и красная куртка
20вчера, 23:53Фото
Петросян сделала бабочку на лутце в тренировочном прогоне короткой на отборе в Пекине
23вчера, 23:40
Ко всем новостям
Последние новости
Колобков о российских фигуристах: «Не думаю, что в Пекине будут какие-то провокации. Сложность будет скорее в психологическом давлении»
вчера, 16:35
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
1714 сентября, 15:29
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
114 сентября, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
114 сентября, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
313 сентября, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
113 сентября, 07:20
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
12 сентября, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
4411 сентября, 20:10
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
11 сентября, 14:58
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
10 сентября, 10:23