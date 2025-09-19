«Матч ТВ» убрал трансляции олимпийского отбора фигуристов из сетки вещания основного канала. Накануне турнира Okko объявил о приобретении прав

«Матч ТВ» убрал трансляции олимпийской квалификации фигуристов из сетки вещания.

Соответствующие изменения появились на сайте телеканала. При этом трансляции по-прежнему указаны в программе канала «Матч! Игра», доступного по подписке.

19 сентября в Пекине стартует отборочный турнир к Олимпиаде-2026 с участием россиян – Аделии Петросян и Петра Гуменника, они выступят в нейтральном статусе.

«Матч ТВ» планировал показ на основном канале, но за день до соревнований удалил из соцсети анонсы с расписаниями. Вскоре о приобретении прав на трансляцию объявил Okko.

