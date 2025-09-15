Глейхенгауз о программах Петросян: «Танго – это лучшая произвольная Аделии. Для короткой выбрали Джексона, она в нем очень яркая, ей подходит»

Глейхенгауз объяснил, почему Петросян покажет старые программы на отборе на ОИ.

В короткой программе на турнире в Пекине Аделия Петросян выступит под песни Майкла Джексона, в произвольной представит «Танго» прошлого сезона.

«Мы вместе с Этери и Аделией обсудили лучшие постановки, которые она катала. По танго вообще не было вопросов, потому что это однозначно ее лучшая произвольная программа.

Плюс она была последней, а это стандартный для нас опыт – оставлять в олимпийский сезон произвольную программу. С короткой программой выбор был больше. Выбрали Джексона – она в нем очень яркая, он ей очень подходит, там много штучек-фишечек.

Международные судьи и зрители вживую ни разу не видели ни одной из этих программ, да и в целом это нормальная практика – многие спортсмены выбирали на олимпийский сезон не что-то новое, а свою очень удачную постановку. Юдзуру Ханю и Нэтан Чен так делали, например», – отметил Глейхенгауз .

Оставить старые номера для Петросян – правильная тактика Тутберидзе

Петросян собирается на Олимпиаду в красном – это цвет побед Загитовой и Липницкой