Глейхенгауз о программах Петросян: «Танго – это лучшая произвольная Аделии. Для короткой выбрали Джексона, она в нем очень яркая, ей подходит»
В короткой программе на турнире в Пекине Аделия Петросян выступит под песни Майкла Джексона, в произвольной представит «Танго» прошлого сезона.
«Мы вместе с Этери и Аделией обсудили лучшие постановки, которые она катала. По танго вообще не было вопросов, потому что это однозначно ее лучшая произвольная программа.
Плюс она была последней, а это стандартный для нас опыт – оставлять в олимпийский сезон произвольную программу. С короткой программой выбор был больше. Выбрали Джексона – она в нем очень яркая, он ей очень подходит, там много штучек-фишечек.
Международные судьи и зрители вживую ни разу не видели ни одной из этих программ, да и в целом это нормальная практика – многие спортсмены выбирали на олимпийский сезон не что-то новое, а свою очень удачную постановку. Юдзуру Ханю и Нэтан Чен так делали, например», – отметил Глейхенгауз.
Оставить старые номера для Петросян – правильная тактика Тутберидзе
Петросян собирается на Олимпиаду в красном – это цвет побед Загитовой и Липницкой