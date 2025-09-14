  • Спортс
Дмитрий Губерниев: «Ожидаю, что Петросян и Гуменник пробьются на Олимпиаду и будут сражаться за медали. Желаю им всяческих удач и не дрейфить!»

Губерниев пожелал удачи российским фигуристам на олимпийском отборе.

Аделия Петросян и Петр Гуменник примут участие в олимпийском квалификационном турнире, который пройдет с 19 по 21 сентября в Пекине.

«Ожидаю, что наши фигуристы пробьются на Олимпиаду и будут сражаться за медали. Других ожиданий у меня нет. После долгого отсутствия международных стартов им будет тяжело на олимпийском отборе, но надо бороться.

Петросян и Гуменник – счастливчики, они выступают в отличие от многих спортсменов из зимних видов спорта. Желаю им в Пекине всяческих удач и не дрейфить!» – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. 

Гуменник поменял номер за неделю до олимпийского отбора – это просчет Авербуха?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
