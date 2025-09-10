Тарасова о Володине: «Он хорошо катается, ему быстро дали гражданство. А нам о своих спортсменах думать надо – и чтобы они выступили на Олимпиаде»

Тарасова высказалась о получении фигуристом Володиным гражданства Германии.

Никита Володин выступает за Германию с 2023 года в паре с Минервой Фабьен Хазе; они чемпионы Европы, двукратные призеры чемпионатов мира и двукратные победители финала Гран-при.

Накануне стало известно, что Володин получил гражданство. Для участия в Олимпийских играх оба партнера должны иметь гражданство страны, которую представляют.

«Второй родины у человека быть не может, родина одна. А мест, которые ты любишь, сколько угодно. Володин уехал в Германию четыре года назад, сейчас подошел срок получать гражданство.

Увидев, что он катается хорошо, может достойно представлять страну, ему быстро дали гражданство, чтобы он выступил на Олимпийских играх. А мы должны понимать, что наши спортсмены в любой стране, которую будут представлять, покажут высокие результаты, потому что они профессионально обучены и влюблены в то дело, которым занимаются.

Нам о своих спортсменах думать надо. И чтобы они на Олимпийских играх выступили. И делать для них все, чтобы они не уходили, не думали куда-то переходить. И чтобы нас наконец допустили», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.