Журова об олимпийском отборе: «Пары не допустили, потому что у нас очень конкурентоспособные спортсмены. Чтобы мы не поднимались на пьедестал»

Светлана Журова высказалась о недопуске российских пар к олимпийскому отбору.

Отборочные соревнования на Олимпиаду-2026 пройдут в Пекине с 17 по 21 сентября. В турнире примут участие российские одиночники Петр Гуменник и Аделия Петросян.

В парном катании и танцах на льду ISU не допустил россиян к соревнованиям.

«Пары в фигурном катании не допустили, видя в этом подоплеку командного соревнования. Думаю, что это решение принято в том числе и из-за высокой конкуренции, все-таки в парном катании и в танцах на льду у нас очень конкурентоспособные спортсмены, поэтому приняли решение, чтобы мы как можно чаще не поднимались на пьедестал.

Дали возможность участвовать, но с намеком, что нужно придумывать, что будет играть и какой флаг будет подниматься, когда российские спортсмены будут выигрывать. Мне кажется, что они сами не понимают, каким образом это будет выглядеть, поэтому стараются допустить минимальное количество наших спортсменов, которые могут завоевать медали.

Мы стояли у истоков фигурного катания, поэтому выкинуть нас из истории этого спорта было бы просто несправедливо. Поэтому какое‑то время Украина посопротивлялась, но потом все‑таки было принято решение начать допускать наших спортсменов», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Журова.

Наши пары и танцоры – мимо Олимпиады-2026. За что?