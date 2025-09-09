Ефимчук о шоу на лайнерах: «Базировались мы в Орландо, оттуда отправлялись в недельные круизы. Мексика, Пуэрто-Рико, Гондурас – по этим местам я погулял»

Фигурист Игорь Ефимчук рассказал об участии в шоу на круизных лайнерах.

26-летний Ефимчук стал третьим на этапе Кубка Санкт-Петербурга. До этого он последний раз выступал на соревнованиях в сезоне‑2017/18.

– Чем занимался за время паузы, кроме хоккея?

– Я, например, катался в ледовых шоу на круизном лайнере.

– Прямо на катке?

– Да, каток прямо на борту, настоящий, со льдом, не на роликах. Правда, тесный, приходилось привыкать к размерам – но ничего. Плюс на лайнере был полномасштабный театр, акватеатр с вышками для прыжков в воду... Базировались мы в Орландо, оттуда отправлялись в круизы недельные. Популярное направление – Мексика, Пуэрто-Рико, Гондурас, вот по этим местам я погулял, мне удалось.

– Гондурас беспокоит. Как там?

– К отдельной поездке не рекомендую, ха-ха. Довольно бедная страна, куры бегают по улицам, грязно. Деревня – такая атмосфера, – сказал Ефимчук.