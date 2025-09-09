  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Ефимчук о шоу на лайнерах: «Базировались мы в Орландо, оттуда отправлялись в недельные круизы. Мексика, Пуэрто-Рико, Гондурас – по этим местам я погулял»
0

Ефимчук о шоу на лайнерах: «Базировались мы в Орландо, оттуда отправлялись в недельные круизы. Мексика, Пуэрто-Рико, Гондурас – по этим местам я погулял»

Фигурист Игорь Ефимчук рассказал об участии в шоу на круизных лайнерах.

26-летний Ефимчук стал третьим на этапе Кубка Санкт-Петербурга. До этого он последний раз выступал на соревнованиях в сезоне‑2017/18.

– Чем занимался за время паузы, кроме хоккея?

– Я, например, катался в ледовых шоу на круизном лайнере.

– Прямо на катке?

– Да, каток прямо на борту, настоящий, со льдом, не на роликах. Правда, тесный, приходилось привыкать к размерам – но ничего. Плюс на лайнере был полномасштабный театр, акватеатр с вышками для прыжков в воду... Базировались мы в Орландо, оттуда отправлялись в круизы недельные. Популярное направление – Мексика, Пуэрто-Рико, Гондурас, вот по этим местам я погулял, мне удалось.

– Гондурас беспокоит. Как там?

– К отдельной поездке не рекомендую, ха-ха. Довольно бедная страна, куры бегают по улицам, грязно. Деревня – такая атмосфера, – сказал Ефимчук.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
мужское катание
Игорь Ефимчук
ледовые шоу
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Игорь Ефимчук: «Чемпионат России – как незакрытый гештальт, мечта. Очень хочется туда попасть. Но пока цель – усложнять контент»
5сегодня, 17:21
Тренер Ефимчука: «Никакой цели пока не ставлю. Дебют оказался неплохим, надеюсь, что будем дальше прогрессировать»
103 сентября, 18:57
Игорь Ефимчук: «Я находился в поисках себя отдельно от фигурного катания. Прошлым летом понял, что мне его не хватает, вернулся на лед»
113 сентября, 13:31
Главные новости
Авербух о фигурном катании: «У абсолютного чемпиона должна быть и программа, и техническая база на высоте»
214 минут назад
Игорь Ефимчук: «Чемпионат России – как незакрытый гештальт, мечта. Очень хочется туда попасть. Но пока цель – усложнять контент»
5сегодня, 17:21
Никита Володин получил гражданство Германии
6сегодня, 17:01Фото
Сбор фигуристов перед олимпийской квалификацией пройдет в Красноярске с 9 по 17 сентября
10сегодня, 16:43
13 сентября превратим лед «ЦСКА-Арены» в танцпол – приходите на ледовое шоу Евгении Медведевой!
сегодня, 16:00Реклама
Татьяна Тарасова: «Хорошей идеей было бы провести показательные выступления фигуристов США и России. Это было бы незабываемо»
8сегодня, 14:36
Трусова о восстановлении: «Стоять на балансире по полторы минуты на каждой ноге далеко не так эффектно, как четверные прыжки, но без крепкой базы прыжки невозможны»
5сегодня, 14:28
Тарасова об олимпийском отборе: «Как бы к нам не относились, судить будут по катанию. Жду, что наши спортсмены отберутся на Игры»
2сегодня, 14:17
Рудковская о Саше Плющенко: «Сын четко идет по сценарию Евгения. Как говорит мой друг Киркоров: «Встретимся у кассы в финале»
88сегодня, 13:36
Медведева – на вопрос о возвращении за миллион долларов: «Зачем? Выигрывать Олимпиаду мне не нужно, и это теоретически невозможно»
74сегодня, 12:50
Ко всем новостям
Последние новости
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
2сегодня, 09:48
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер победили в танцах на льду, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 2-е, Хомик и Бюлоу – 3-и
5 сентября, 20:40
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер выиграли ритм-танец, Сольдати и Тальябу – 2-е, Стаперт и Коротков – 3-и
14 сентября, 18:24
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль одержали победу, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
30 августа, 15:10
Москвина о распаде пары Камалдинова – Родионов: «Если мы делаем изменения в составе команды, это продиктовано насущной необходимостью»
230 августа, 13:05
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь лидируют после короткой программы, Кемп и Елизаров – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
28 августа, 15:29
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
123 августа, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
222 августа, 13:17
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
222 августа, 10:44