Дикиджи о работе с Колядой: «Михаил научил меня многим фишкам. Он классный человек, спортсмен, тренер»

Владислав Дикиджи рассказал, чему научился у Михаила Коляды.

Дикиджи – действующий чемпион России по фигурному катанию. В апреле стало известно о его работе с призером чемпионата мира-2018 Колядой , в том числе над скольжением и хореографией.

– В межсезонье вы начали работать с Михаилом Колядой. Чему научились у него и что больше всего запомнилось с тренировок?

– Михаил научил меня многим фишкам. Запомнилась либела вперед, которую мы с ним оттачивали. Это вообще мое нелюбимое вращение, но Миша меня заставлял, мы работали над ней, вроде стало получше. Вообще он классный человек, спортсмен, тренер. Миша, привет! Он же увидит это?

– А как у вас проходило обучение скольжению?

– Мы делали конкретные упражнения, он смотрит, исправляет, говорит: «Тут ручку и корпус добавь, там наклон держи немного другой, здесь сядь ниже...» И все постепенно исправляется. Со временем после тренировок появляется прогресс, – ответил Дикиджи.