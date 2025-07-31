18

Дикиджи о работе с Колядой: «Михаил научил меня многим фишкам. Он классный человек, спортсмен, тренер»

Владислав Дикиджи рассказал, чему научился у Михаила Коляды.

Дикиджи – действующий чемпион России по фигурному катанию. В апреле стало известно о его работе с призером чемпионата мира-2018 Колядой, в том числе над скольжением и хореографией.

– В межсезонье вы начали работать с Михаилом Колядой. Чему научились у него и что больше всего запомнилось с тренировок?

– Михаил научил меня многим фишкам. Запомнилась либела вперед, которую мы с ним оттачивали. Это вообще мое нелюбимое вращение, но Миша меня заставлял, мы работали над ней, вроде стало получше. Вообще он классный человек, спортсмен, тренер. Миша, привет! Он же увидит это?

– А как у вас проходило обучение скольжению?

– Мы делали конкретные упражнения, он смотрит, исправляет, говорит: «Тут ручку и корпус добавь, там наклон держи немного другой, здесь сядь ниже...» И все постепенно исправляется. Со временем после тренировок появляется прогресс, – ответил Дикиджи.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Сириус»
мужское катание
logoВладислав Дикиджи
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Короткая программа Мозалева поставлена под Backstreet Boys – Everybody
23сегодня, 07:13Видео
Татьяна Тарасова о готовности российских фигуристов выступать без флага: «К позиции спортсменов отношусь очень положительно. Они на это жизнь кладут»
44сегодня, 06:48
Камила Валиева о болельщиках: «К любви нельзя привыкнуть»
31сегодня, 06:32
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2025/26: контрольные прокаты и чемпионат России пройдут в Петербурге, финал Гран-при – в Челябинске
29сегодня, 06:00
Медведева о ледовых шоу: «Авербух, Навка, Плющенко – это три мастодонта, я с ними не конкурирую. Не стараюсь равняться на других, но фишечки подмечаю»
59вчера, 17:45
Алексей Ягудин: «Люди, которые хотят видеть Трусову спортсменкой, может быть, что-то не так с вами? Пора снять розовые очки»
20вчера, 17:34
«Леша заговорит по-другому, когда узнает про делишки своего «заклятого дружка». Ирина Костылева о словах Ягудина
122вчера, 16:54
Ягудин о матери Костылевой: «Настолько интегрироваться в жизнь своего ребенка... Ненормальная ситуация, какое-то издевательство»
58вчера, 16:29
Алексей Ягудин: «Меня бесят тупые водители. За рулем я постоянно всех посылаю, кто неправильно ездит»
10вчера, 16:14
Валиева рассказала, какой совет ей дал актер Бурунов: «Расслабься и работай». И это работает»
10вчера, 15:53
Ко всем новостям
Последние новости
Ксения Гущина: «Не уверена, что вижу себя тренером в будущем. Думаю над тем, чтобы пойти учиться на психолога – мне это было бы интереснее»
214 июля, 10:56
Артем Дзюба: «В фигурном катании я как корова на льду. Хорошо бегу по льду, а дальше начинаются проблемы, пируэты – не мое»
55 июля, 12:05
Дэвис и Смолкин опубликовали фото с отдыха на озере Лугано
4222 июня, 07:20Фото
Роднина о шансах Губерниева возглавить ФЛГР: «Работа комментатора – рассказывать о виде спорта. Все победы в лыжах связаны с именем Вяльбе»
519 июня, 08:41
Адам Шоя поставил программу Агате Петровой
146 июня, 12:58Фото
Фигурист Галлямов о победе ПСЖ: «Необязательно иметь максимально звездный состав. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных»
142 июня, 06:21
Александр Галлямов: «Зенит» показал хорошую игру в последнем туре, даже чемпионскую, если бы в другом матче все сложилось иначе»
1524 мая, 20:05
Александр Энберт: «Очень классно, что Загитова и Медведева воссоединились. На них всегда было интересно смотреть»
622 мая, 20:24
Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева молодцы. Рада за них – им больше нечего делить»
322 мая, 15:24
Загитова о том, как болельщики отреагируют на ее интервью Медведевой: «Думаю, точно будет разбор вот этого вот: а она руку сюда положила, а она там на нее так посмотрела»
822 мая, 14:13