Диана Дэвис: «Когда чувствую себя комфортно, много шучу. Глеб говорит, что мне следовало бы стать клоуном»

Диана Дэвис рассказала, какой след хочет оставить в истории фигурного катания.

Фигуристка выступает за Грузию в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным .

– Какой факт о тебе болельщики, возможно, не знают, но ты бы хотела, чтобы знали?

– В жизни я очень застенчивый человек – и в разных ситуациях я ужасно нервничаю. Иногда у меня даже меняется голос, когда я разговариваю с человеком, которого плохо знаю.

Но как только я чувствую себя более комфортно, то становлюсь совершенно другим человеком – много шучу и становлюсь немножко сумасшедшей (а может, и не немножко). Глеб всегда шутит, что мне следовало бы стать клоуном.

– Кем бы ты хотела остаться в памяти болельщиков – спортсменом, артистом или человеком?

– Мне бы хотелось, чтобы меня запомнили и как артиста, и как человека. Не только за то, что я делала на льду, но и за то, кем я была – как я вела себя и как общалась с людьми на своем пути, – сказала Дэвис .