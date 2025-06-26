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«Успела протопать 28 километров». Бойкова рассказала о прогулке по Нью-Йорку

Александра Бойкова рассказала о прогулке по Нью-Йорку.

«В первый день (а мы дошли только до его середины) у меня не было четкого плана, до куда обязательно я хочу дойти или что именно посетить, за исключением итальянского ресторанчика, где у меня был забронирован столик на ужин. Будучи в свободном плавании до восьми вечера я успела протопать 28 километров. И все это всего лишь по нескольким районам и набережной.

Я настоятельно советую прогуляться по набережной и дойти до, пожалуй, ее главной достопримечательности ландшафтного дизайна – Литтл Айленда. Это невероятной конструкции остров-сад, который буквально парит над водой. Не знаю, кому и как пришла в голову такая красивая идея, но это правда ВАУ!

Помимо невиданного внешнего вида, на самом острове можно найти красивый, разнообразный сад со смотровой площадкой на самой высокой точке острова, амфитеатр на берегу маленькой бухты острова и небольшую прогулочную зону.

Недалеко от Литтл Айленда есть еще Хай Лайн Парк, но я дошла до него только в последний день. Тоже довольно интересное ландшафтно-архитектурное решение – сад-тропа на заброшенных трамвайных путях.

На протяжении 2,3 км Вы сможете увидеть довольно много живописных видов Нью-Йорка, а заодно и выдохнуть от городской суеты, потому что парк расположен на высоте 4-5 этажных домов. Но все же меня больше впечатлил Литтл Айленд (за счет разнообразности растений и впечатляющего архитектурного решения).

Пока я прогуливалась по набережной, начало уже немного вечереть, поэтому я решила снова углубиться в сам город и его районы. Так как я была рядом с районом под названием Челси, то мной было принято решение дойти до самого большого Старбакса в Америке.

Стильное место, где можно не только выпить чашечку кофе и перекусить, но и увидеть, как обжариваются зерна в промышленном масштабе, изучить все сорта кофе, с которыми работает кофейня и посетить бар, расположенный на минус первом этаже кофейни. Также здесь представлена уникальная сувенирная продукция; она отличается особым дизайном, что-то в стиле минималистичного лофта.

Дальше я уже двигалась в направлении моей основной точки этого вечера – итальянского ресторанчика Piccolo Cuisine. Однозначно рекомендую это место к посещению! Очень вкусно, большие порции и относительно адекватный ценник для Нью-Йорка. Столик лучше бронировать заранее, потому что пустых мест тут не бывает. Я пользовалась сервисом Open Table.

Но, возвращаясь к моему пути до Piccolo Cuisine, стоило бы рассказать пару слов и о районах, через которые я прогуливалась – Вест вилладж и Сохо.

Район Вест вилладж, пожалуй, один из самых приятных в Нью-Йорке: малоэтажные, красные, кирпичные домики, много зелени, кофеен, маленьких модных магазинчиков и парочка секондов (они тут крутые!). А еще в этом районе находится дом из сериала «Друзья» (я ни разу не смотрела этот сериал, но домик милый).

Сохо мне показался более туристическим районом с огромными бутиками, небоскребами и большим скоплением людей.

Немного отдохнув и набравшись сил, точнее калорий, я решила завершить вечер поездкой на пароходике – одном из видов общественного транспорта в Нью-Йорке. Но, пока я добрела до пирса, последний пароход уже отплыл.

И мне пришлось в десять вечера, в темноте и полном одиночестве буквально бежать до своего отеля по чужому городу и не самому приятному маршруту (ибо набережная в этой стороне находится сейчас на реконструкции) еще километра два. Но, благо, все обошлось. Я прибежала в отель, пообещав себе никогда больше не выходить в одиночестве в Нью-Йорке в ночи…» – написала Бойкова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: страница Александры Бойковой
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