Тарасова о переходе Полины Тихоновой в танцы на льду: «Где бы она ни каталась, везде будет заметна, потому что она необыкновенная девочка»
Тарасова считает, что фигуристка Полина Тихонова будет заметна в танцах на льду.
15-летняя Тихонова – дочь чемпионов мира в парном катании Марии Петровой и Алексея Тихонова. Она выступала в одиночном катании, а сейчас пробуется в танцах на льду в группе Алексея Горшкова.
«Она мне очень нравится. Полина мне нравилась в одиночном катании, прекрасно катается, дочь своих родителей. Она с индивидуальностью, будет хорошая в танцах.
По технической составляющей этих девочек, которые прыгают по четыре ультра-си, не догнать. Она мне очень нравится в одиночном катании, но это заведомо проигранное дело. Где бы она ни каталась, везде будет заметна, потому что она необыкновенная девочка», – сказала Татьяна Тарасова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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