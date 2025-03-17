Тарасова о переходе Полины Тихоновой в танцы на льду: «Где бы она ни каталась, везде будет заметна, потому что она необыкновенная девочка»

Тарасова считает, что фигуристка Полина Тихонова будет заметна в танцах на льду.

15-летняя Тихонова – дочь чемпионов мира в парном катании Марии Петровой и Алексея Тихонова. Она выступала в одиночном катании, а сейчас пробуется в танцах на льду в группе Алексея Горшкова.

«Она мне очень нравится. Полина мне нравилась в одиночном катании, прекрасно катается, дочь своих родителей. Она с индивидуальностью, будет хорошая в танцах.

По технической составляющей этих девочек, которые прыгают по четыре ультра-си, не догнать. Она мне очень нравится в одиночном катании, но это заведомо проигранное дело. Где бы она ни каталась, везде будет заметна, потому что она необыкновенная девочка», – сказала Татьяна Тарасова .