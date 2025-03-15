Савосин о турнире на Байкале: «Эмоции невероятные. С огромным удовольствием съезжу туда еще раз»

Фигурист Роман Савосин поделился впечатлениями от турнира на Байкале.

Сегодня Савосин выступил с показательным номером на чемпионате Москвы среди любителей. Ранее он стал участником турнира «Открытие Байкала».

– Возможно ли ваше участие в любительских турнирах после завершения карьеры?

– Я об этом еще не думал, но вполне такое возможно. Мне кажется, будет желание продолжать кататься, когда я завершу карьеру.

– Где берете источники вдохновения для своих программ?

– Я стараюсь подобрать музыку, которая мне нравится и которую я чувствую, и вдохновение приходит само.

– В чем отличие любительского фигурного катания от профессионального?

– Любительское фигурное катание идет в удовольствие, это здорово. Здесь люди катаются, чтобы получить удовольствие. Классно, что есть любительское фигурное катание. Надеюсь, что в дальнейшем оно будет продолжать развиваться.

– Вы сказали, что не отрицаете участие в подобных турнирах, а сами занимаетесь тренерской деятельностью, может, проводите подкатки с любителями?

– Я немного работаю, занимаюсь тренерской деятельностью. Потихонечку стараюсь и в этом направлении себя пробовать.

– И как вам? В дальнейшем хотели бы работать тренером?

– Посмотрим. Я пока больше сконцентрирован на том, чтобы выступать. А там, как получится.

– Начали уже подготовку к следующему сезону?

– Сейчас у нас еще турнир шоу‑программ через неделю, поэтому готовим номер. После чего приеду, будем уже готовиться, ставить новую программу.

– Кто на турнир шоу‑программ ставит номер?

– Номер ставит много кто, у нас целая команда. И Егор Мурашов, и Николай Шелякин – спортсмен из группы, и Анастасия Николаевна Казакова – тренер, и два хореографа: Вячеслав Евгеньевич Калинин, Станислав Юрьевич Шешелин.

– Вы недавно ездили на Байкал. Какие эмоции, впечатления?

– Эмоции невероятные. Наверное, сам бы никогда не съездил, но сейчас, оказавшись там, понял, что я с огромным удовольствием съезжу туда еще раз.

– Прыгать сложнее на таком льду?

– Прыгать, конечно, сложнее. Лед хороший, но непривычно, он все‑таки отличается.

– Как вам четверной аксель Влада Дикиджи на Байкале?

– Шикарный, даже там чуть‑чуть поснимал, – сказал Савосин.

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