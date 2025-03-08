Роднина о словах Медведевой про Новогорск: «Сборы никогда не могут быть удовольствием. Это тяжелая работа, это не санаторий»

Роднина поделилась мнением о словах Медведевой про сборы в Новогорске.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева назвала сборы «адом адовым».

«Я там никогда не тренировалась, поэтому ничего не могу сказать и комментировать. Какое у меня отношение в целом к сборам фигуристов? Было ли это в удовольствие или больше похоже на тюрьму? Сборы никогда не могут быть удовольствием. О чем говорите? Это тяжелая работа, это не санаторий. Это раз.

Во-вторых, если у нас были сборы, то они были по неделям, а они же там сидят всю жизнь. Поэтому я ничего не могу прокомментировать или сказать. Слова Медведевой связаны с тяжестью спортивной жизни? Я не знаю, я не гадаю на кофейной гуще, комментировать чужие выражения я не собираюсь. Обращайтесь тогда сами к Медведевой и она вам разъяснит свою позицию», – рассказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина .