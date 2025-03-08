Роднина о словах Медведевой про Новогорск: «Сборы никогда не могут быть удовольствием. Это тяжелая работа, это не санаторий»
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева назвала сборы «адом адовым».
«Я там никогда не тренировалась, поэтому ничего не могу сказать и комментировать. Какое у меня отношение в целом к сборам фигуристов? Было ли это в удовольствие или больше похоже на тюрьму? Сборы никогда не могут быть удовольствием. О чем говорите? Это тяжелая работа, это не санаторий. Это раз.
Во-вторых, если у нас были сборы, то они были по неделям, а они же там сидят всю жизнь. Поэтому я ничего не могу прокомментировать или сказать. Слова Медведевой связаны с тяжестью спортивной жизни? Я не знаю, я не гадаю на кофейной гуще, комментировать чужие выражения я не собираюсь. Обращайтесь тогда сами к Медведевой и она вам разъяснит свою позицию», – рассказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
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