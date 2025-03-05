Москвина о повреждении ноги Галлямова: «Саша решил провести съемку индивидуального вращения, чтобы разместить в соцсетях. Случилась небольшая травма»
Ранее стало известно, что чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли перерыв в тренировках и выступлениях. Партнер травмировал ногу во время съемок турнира на Байкале.
«Наш коллектив совместно обсудил сложившуюся ситуацию и принял решение взять небольшой перерыв. Мы должны оповестить, что случилась неприятная травма, когда ребята откатали показательные номера и Саша решил провести дополнительную съемку своего индивидуального вращения, чтобы позже разместить это в социальных сетях.
Вместо того, чтобы ехать отдыхать, он решил отойти далеко от места проведения показательных выступлений, и там у него случилась небольшая травма, которая в данный момент не позволяет ему тренироваться и выступать.
Освещать или не освещать диагноз – это право каждого гражданина. Могу сказать только то, что сейчас эта травма не позволяет ему тренироваться в полную силу. Когда Саша вернулся с показательных выступлений, мы провели полное обследование. Сегодня будем обсуждать и сроки, и систему восстановления. Как только – так сразу», – сказала заслуженный тренер России.
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