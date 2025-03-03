Алексей Тихонов: «Главное, что Шишкова и Наумов дали парному катанию – невероятно легкий стиль, очень воздушный»

Алексей Тихонов вспомнил, как катались Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

29 января пассажирский самолет Bombardier при заходе на посадку столкнулся с вертолетом Black Hawk. Погибли 67 человек, в том числе чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

«Мне кажется, главное, что Женя и Вадик дали парному катанию, — это невероятно легкий стиль катания, очень воздушный. Все это в сочетании с неизменной улыбкой.

Я всегда буду помнить, как они катались. Особенно выделил бы программу Take Five. Это был, по-моему, последний или предпоследний чемпионат СССР, который проходил в Минске. Шишкова и Наумов стали там первыми, причем выиграли у Натальи Мишкутенок с Артуром Дмитриевым, у Елены Бечке с Денисом Петровым.

Помимо легкости, в их катании всегда чувствовалась какая-то запредельная слаженность, словно катается один человек. В какой-то степени это, наверное, можно считать следствием того, что ребята много лет провели вместе, прекрасно чувствовали друг друга.

Женька могла напортачить в прыжочках, хотя, надо отдать ей должное, умела прекрасно собираться во время выступлений. Вадик же всегда был предельно стабилен и надежен, как несокрушимая стена.

Тогда в парном катании еще не было маленьких китайцев – Суй Вэньцзин и Хань Цун, считалось, что партнер должен быть высоким, так что по общепринятым меркам Шишкова и Наумов были несколько мелковатыми.

Кто-то даже говорил, что они смотрятся на льду как люди, которые только-только вышли из юниорского возраста. Но я бы сказал, что это уникальное умение — катаясь вместе много лет, сохранить в себе юниорскую свежесть катания, свежесть эмоций, легкость и неиссякаемый оптимизм, который они дарили людям на протяжении очень многих лет», – рассказал Тихонов.