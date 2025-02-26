Станислава Константинова: «Очень тяжело видеть, как в бешеной конкуренции гаснут самые яркие звезды, столкнувшись с трудностями взросления»

Константинова жалеет, что многие фигуристки очень рано заканчивают карьеру.

«Женская одиночка всегда была молодая. Это неплохо, прогресс идет вперед, молодые девчонки бьют рекорды.

Но очень тяжело видеть, как под давлением, в бешеной конкуренции гаснут даже самые яркие звезды, столкнувшись с трудностями взросления.

Хочется, чтобы наш век в спорте был дольше», – написала Станислава .