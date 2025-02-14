Ирина Роднина: «Не исключаю, что переговоры Путина и Трампа могут затронуть и спорт. А это может положительно сказаться на допуске россиян»
Роднина считает, что переговоры Путина и Трампа могут повлиять на допуск российских спортсменов.
«Переговоры президентов – хороший знак, контакты начались, а значит можно ждать улучшения по многим направлениям. Вряд ли в переговорах Владимира Путина с Дональдом Трампом спорт стоит на первых местах, наверняка, там есть более серьезные вопросы, требующие оперативного разбора.
Но не исключаю, что переговоры двух президентов могут затронуть и спорт. А это уже может положительно сказаться на допуске наших спортсменов», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Odds.ru
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