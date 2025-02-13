Илья Авербух: «Надеюсь, что переговоры Путина и Трампа повлияют на возвращение российских спортсменов. Все может вернуться в правильное русло»

Авербух выразил надежду на скорое возвращение россиян к международным турнирам.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование конфликта на Украине.

«Повлияют ли разговоры Путина и Трампа на наше возвращение? Очень на это надеюсь. Мне кажется, это действительно так будет. Мы с большим оптимизмом смотрим на это, так что, конечно, эти разговоры повлияют.

Наше отстранение – искусственное и нечестное. Думаю, сейчас все может вернуться в правильное русло. Надеюсь на это. Не могу гадать, как скоро нас вернут. В наше время все развивается стремительно, поэтому будем надеяться, что это будет как можно быстрее», – сказал призер Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух .