  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Илья Авербух: «Надеюсь, что переговоры Путина и Трампа повлияют на возвращение российских спортсменов. Все может вернуться в правильное русло»
26

Илья Авербух: «Надеюсь, что переговоры Путина и Трампа повлияют на возвращение российских спортсменов. Все может вернуться в правильное русло»

Авербух выразил надежду на скорое возвращение россиян к международным турнирам.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование конфликта на Украине.

«Повлияют ли разговоры Путина и Трампа на наше возвращение? Очень на это надеюсь. Мне кажется, это действительно так будет. Мы с большим оптимизмом смотрим на это, так что, конечно, эти разговоры повлияют.

Наше отстранение – искусственное и нечестное. Думаю, сейчас все может вернуться в правильное русло. Надеюсь на это. Не могу гадать, как скоро нас вернут. В наше время все развивается стремительно, поэтому будем надеяться, что это будет как можно быстрее», – сказал призер Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт24
Политика
logoИлья Авербух
logoВладимир Путин
отстранение и возвращение России
logoДональд Трамп
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев о России на Кубке мира-2028: «Шансы выступить реальные. Скандинавы ничего не решают, если кто-то будет вставать в позу, то их в нее быстро поставят»
7сегодня, 15:09
Крикунов о Кубке мира: «Без России – это «Кубок полумира». В 2028-м Трамп еще будет президентом, он нормально относится к нашим хоккеистам. Овечкин и Малкин закончат, но будут другие»
16сегодня, 13:55
Евгений Кафельников: «К 1 июля в Москве откроется визовый центр и «Аэрофлот» будет летать в Нью-Йорк, ЛА и Майами»
7сегодня, 13:25
Рекомендуем
Главные новости
«Мы стали реально оценивать наших лидеров. Видеть те ошибки, которые у них есть». Сихарулидзе о возросшей конкуренции в танцах на льду
4 минуты назад
Антон Сихарулидзе: «Единственное, чего я хочу – абсолютно объективного судейства. И одинакового подхода судей и тренеров к правилам фигурного катания»
1212 минут назад
«Мне тоже жалко, что не поработала с футбольной сборной. Но еще не вечер». Тарасова ответила на поздравление Жулина
947 минут назад
Александр Коган: «Жеребьевка превратилась в серьезное мероприятие. Наверное, придется в следующем сезоне делать специальный призовой фонд за наряды»
17сегодня, 14:06
Блинникова и Карпов не выступят в финале Гран-при из-за болезни партнерши
16сегодня, 13:54
Роднина поздравила Тарасову с днем рождения: «В этом возрасте желают только здоровья»
16сегодня, 13:49
Финал Гран-при России. Петросян, Горбачева, Муравьева, Садкова, Акатьева и Фролова выйдут на лед с короткими программами
17сегодня, 13:40
ФФККР разрабатывает экипировку фигуристов с модельером Аленой Ахмадуллиной
21сегодня, 13:35
Финал Гран-при России. Дикиджи, Семененко, Кондратюк, Лутфуллин, Гуменник, Игнатов и Алиев выступят с короткими программами
42сегодня, 13:29
Тарасова о выборе Горбачевой в качестве запасной на отбор к Олимпиаде: «Я выбор федерации, конечно, одобрю»
20сегодня, 13:13
Ко всем новостям
Последние новости
Алена Леонова: «Под руководством Сихарулидзе фигурное катание в России будет только процветать. Он знает все нюансы этого вида спорта»
9сегодня, 14:33
Министр спорта Красноярского края: «Принимать финал Гран-при – это почетно и статусно. Готовы претендовать на проведение соревнований в новых форматах»
сегодня, 14:09
Финал Гран-при России. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Миронова и Устенко покажут ритм-танцы
5сегодня, 12:09
Станислава Константинова: «Мне кажется, что в отборе должны участвовать все победители ЧР. Возможно, у федерации есть мнение по мужчинам, но Дикиджи видится мне фаворитом»
7сегодня, 08:15
Тарасова поздравила Лакерника с 80-летием: «Желаю ему здоровья! Чтобы он продвигал свои новые идеи в фигурном катании»
1вчера, 19:51
Сихарулидзе о благотворительном вечере памяти жертв авиакатастрофы в Вашингтоне: «С удовольствием посетим, если нас пригласят»
16вчера, 18:12
Роднина о Винер: «Не редкое, но очень ценное явление в российском спорте»
1вчера, 17:31
Азиатские игры-2025. Йошида и Морита победили, Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин – 2-е, Танака и Нишияма – 3-и
вчера, 11:27
Чайковская, Качушкин и Кожемякина вошли в состав исполкома ФФККР
11 февраля, 13:36
Певица Ольга Серябкина: «Я поехала бы на соревнования, только если бы могла представлять Россию. Выступление под нейтральным флагом означает, что ты просто показываешь себя»
1611 февраля, 09:54
Рекомендуем