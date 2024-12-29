Алина Горбачева: «Учила летом четверной лутц и тройной аксель. Но пока мне нужно наработать стабильность с текущим контентом»

Фигуристка Алина Горбачева рассказала, что учила тройной аксель и четверной лутц.

На чемпионате России Горбачева пошла на два четверных сальхова в произвольной программе. Первый она исполнила с недокрутом, а со второго упала.

– Еще не думали про финал Гран-при? Будете что-то менять в программах или накатывать текущий контент?

– Подумаем об этом немного позже.

– Может быть, у вас есть какой-то еще четверной или прыжок, который вы бы хотели исполнить в программах?

– Я учила летом четверной лутц и тройной аксель. Но пока мне нужно наработать стабильность с текущим контентом.

– А прямо далеко идущие идеи? Что-то сделать чисто для себя?

– Всегда хочется не стоять на месте, а развиваться. Конечно, мысли есть такие. Но есть более необходимые элементы сейчас, – сказала бронзовый призер чемпионата России-2025.