Алина Горбачева: «Учила летом четверной лутц и тройной аксель. Но пока мне нужно наработать стабильность с текущим контентом»
Фигуристка Алина Горбачева рассказала, что учила тройной аксель и четверной лутц.
На чемпионате России Горбачева пошла на два четверных сальхова в произвольной программе. Первый она исполнила с недокрутом, а со второго упала.
– Еще не думали про финал Гран-при? Будете что-то менять в программах или накатывать текущий контент?
– Подумаем об этом немного позже.
– Может быть, у вас есть какой-то еще четверной или прыжок, который вы бы хотели исполнить в программах?
– Я учила летом четверной лутц и тройной аксель. Но пока мне нужно наработать стабильность с текущим контентом.
– А прямо далеко идущие идеи? Что-то сделать чисто для себя?
– Всегда хочется не стоять на месте, а развиваться. Конечно, мысли есть такие. Но есть более необходимые элементы сейчас, – сказала бронзовый призер чемпионата России-2025.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Чемпионат.com»
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