Ягудин об участии в «Русском вызове»: «Ждите! Прямо как Новый год. Чудеса случаются»
Ягудин фразой «чудеса случаются» ответил на вопрос об участии в «Русском вызове».
«Ждите! Прямо как Новый год. Чудеса случаются», – заявил Алексей Ягудин.
Олимпийский чемпион 2002 года дважды становился победителем турнира шоу-программ «Русский вызов».
По новым правилам турнира, к участию допускаются только действующие спортсмены либо закончившие спортивную карьеру не ранее сезона-2015/16 (последнее выступление в официальных турнирах ФФККР / ISU в сезоне-2015/2016). Ягудин завершил карьеру в 2003 году.
В регламенте также отмечено, что победитель турнира 2024 года, а также иные фигуристы могут быть приглашены организаторами к участию вне основной соревновательной части турнира.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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