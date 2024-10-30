Татьяна Тарасова: «Не думаю, что турнир шоу-программ станет менее зрелищным без Ягудина. Хотя его присутствие – всегда украшение»
Тарасова считает, что «Русский вызов» без Ягудина не потеряет в зрелищности.
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин выиграл два турнира шоу-программ «Русский вызов» подряд. По новым правилам он не сможет принять участие в турнире, так как допускаются только фигуристы, закончившие спортивную карьеру не раньше сезона-2015/16.
Организаторы могут пригласить Ягудина выступить вне основной соревновательной части.
«Не думаю, что от этого турнир станет менее зрелищным. Алеша есть Алеша, но есть другие соревнования, другие правила. Не во всех проектах он должен участвовать, хотя его присутствие всегда является украшением», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
«Показательный номер должен способствовать созданию атмосферы праздника». Опубликован регламент турнира «Русский вызов-2025»
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
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