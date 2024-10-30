Алексей Ягудин не сможет принять участие в турнире шоу-программ «Русский вызов-2025». Ранее он выиграл два шоу-турнира подряд

Алексей Ягудин не сможет принять участие в турнире шоу-программ сезона-2024/25.

По новым правилам, опубликованным сегодня, к участию в турнире допускаются только действующие спортсмены либо закончившие спортивную карьеру не ранее сезона-2015/16 (последнее выступление в официальных турнирах ФФККР / ISU в сезоне 2015/2016).

Олимпийский чемпион завершил спортивную карьеру в 2003 году. Предыдущие два турнира шоу-программ «Русский вызов» Ягудин выиграл.

В регламенте отмечено, что победитель турнира 2024 года, а также иные фигуристы могут быть приглашены организаторами к участию вне основной соревновательной части турнира.

«Показательный номер должен способствовать созданию атмосферы праздника». ФФККР опубликовала регламент турнира «Русский вызов-2025»