Елизавета Худайбердиева: «Иногда пишу материал для стендапа. Думаю, когда-нибудь сделаем вечер комедии»
Фигуристка Елизавета Худайбердиева рассказала, что пишет материал для стендапа.
– Вы говорили, что раньше хотели бы поступить в театральный. Сейчас нет такого желания, может быть, после спорта?
– Наверное, театральный так и останется мечтой. Актрисой я вряд ли буду в будущем.
– Чем еще занимаетесь, помимо фигурного катания и учебы?
– Сплю по возможности. Иногда пишу материал для стендапа, кстати. Думаю, когда-нибудь сделаем вечер комедии, – сказала чемпионка России-2022/23 в танцах на льду Худайбердиева.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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