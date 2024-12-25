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Елизавета Худайбердиева: «Иногда пишу материал для стендапа. Думаю, когда-нибудь сделаем вечер комедии»

Фигуристка Елизавета Худайбердиева рассказала, что пишет материал для стендапа.

– Вы говорили, что раньше хотели бы поступить в театральный. Сейчас нет такого желания, может быть, после спорта?

– Наверное, театральный так и останется мечтой. Актрисой я вряд ли буду в будущем.

– Чем еще занимаетесь, помимо фигурного катания и учебы?

– Сплю по возможности. Иногда пишу материал для стендапа, кстати. Думаю, когда-нибудь сделаем вечер комедии, – сказала чемпионка России-2022/23 в танцах на льду Худайбердиева.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
танцы на льду
logoЕлизавета Худайбердиева
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