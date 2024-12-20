Алина Горбачева: «Не отказываюсь от планов исполнить два четверных сальхова в произвольной программе. Завтра буду пытаться»
Алина Горбачева планирует прыгнуть два четверных в произвольной программе.
Горбачева заняла в короткой на чемпионате России второе место с 77,57 баллами. Она уступает лидирующей Аделии Петросян более 8 баллов.
«С подготовкой все было в порядке. Не отказываюсь от планов исполнить два четверных сальхова в произвольной программе. Завтра буду пытаться», – сказала фигуристка.
– Прокат получился неплохой, рабочий, можно было лучше. В целом довольна.
– Маленький перерыв между выступлениями не скажется?
– Такой опыт уже был, за ночь восстановлюсь.
– Как вам атмосфера?
– Люблю Омск, арена красного цвета, я его обожаю. Это тоже дает заряд, спасибо болельщикам за их поддержку, – приводит слова Горбачевой «Матч ТВ».
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Константина Лесика
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