  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Алина Горбачева: «Не отказываюсь от планов исполнить два четверных сальхова в произвольной программе. Завтра буду пытаться»
21

Алина Горбачева: «Не отказываюсь от планов исполнить два четверных сальхова в произвольной программе. Завтра буду пытаться»

Алина Горбачева планирует прыгнуть два четверных в произвольной программе.

Горбачева заняла в короткой на чемпионате России второе место с 77,57 баллами. Она уступает лидирующей Аделии Петросян более 8 баллов.

«С подготовкой все было в порядке. Не отказываюсь от планов исполнить два четверных сальхова в произвольной программе. Завтра буду пытаться», – сказала фигуристка. 

– Прокат получился неплохой, рабочий, можно было лучше. В целом довольна.

– Маленький перерыв между выступлениями не скажется?

– Такой опыт уже был, за ночь восстановлюсь.

– Как вам атмосфера?

– Люблю Омск, арена красного цвета, я его обожаю. Это тоже дает заряд, спасибо болельщикам за их поддержку, – приводит слова Горбачевой «Матч ТВ».

Кондратюк ниже Дикиджи, а Петросян без конкурентов. Предстартовые расклады на ЧР по фигурному катанию у одиночников

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Константина Лесика
logoсборная России
женское катание
Алина Горбачева
logoчемпионат России
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Петросян с преимуществом в 8 баллов выиграла короткую программу, Горбачева – 2-я, Фролова – 3-я, Акатьева – 8-я
1888сегодня, 14:49
Тутберидзе – Акатьевой после ошибки в прокате: «Ты себя просто из борьбы тут же вынимаешь. Все, ты ни за что не борешься»
99сегодня, 14:44
Аделия Петросян: «Была в восторге, что устояла после акселя. Другие элементы были выполнены неплохо»
8сегодня, 14:33
Рекомендуем
Главные новости
Елена Вайцеховская: «Наиболее спорным решением ISU по допуску мне кажется пункт, согласно которому выступить на Играх смогут только те, кто будет добывать путевки в Милан»
620 минут назад
Бутырская о допуске фигуристов: «Нужно пользоваться ситуацией и выступать. Недавно пловцы, которые съездили на чемпионат мира, произвели фурор»
334 минуты назад
Алексей Мишин: «Для меня абсолютно ясно, что нужно ехать на Олимпиаду даже под нейтральным статусом и со всеми ограничениями»
538 минут назад
Второй день чемпионата России в Омске посетили 9374 зрителей
139 минут назад
🎧 Шоу «Чистый хвост»: Российские фигуристы – на Олимпиаде-2026: что важно знать? Спецвыпуск
43 минуты назад
Петросян о тех, кого поддерживает на ЧР: «Нравится Семененко, Дикиджи, Гуменник, одного выделить неуважительно. На них очень интересно смотреть сейчас»
145 минут назад
Козловский о Кондратюке: «Марк – уникальный спортсмен. Из всех, кого мы можем наблюдать в мужской сборной, он единственный, кто живет фигурным катанием»
649 минут назад
Ксения Гущина: «Довольна выступлением, все получилось достаточно неплохо. Справилась, хоть и волновалась»
4сегодня, 15:27
Дмитрий Козловский: «Если бы Хабибуллина и Княжук заняли второе место, они были бы этого достойны. Но недочеты у них и спасенные элементы у нас сложились в такой результат»
34сегодня, 15:23
Камила Валиева не сможет отобраться на Олимпиаду-2026 из-за сроков дисквалификации
106сегодня, 15:02
Ко всем новостям
Последние новости
Софья Чаплыгина: «Удивилась оценкам. Были ошибки, минус с каскада дал о себе знать. Поставлю себе четыре с минусом из пяти»
1сегодня, 15:23
«Не расстроились. Третье место – это очень круто». Хабибуллина и Княжук об итогах чемпионата России
2сегодня, 13:38
«Головная боль для руководителей – выбрать одного спортсмена, который не заболеет, справится с мандражом и отлично выступит». Ишмуратова о критериях ISU
3сегодня, 13:26
Домнина о допуске фигуристов: «Лесенка наверх, чтобы выступить на Олимпиаде. Хоть и под нейтральным флагом, но все мы знаем, кто откуда»
1сегодня, 13:18
Костомаров о допуске к отбору на Олимпиаду: «Позитивная динамика, хорошо, что это происходит. Думаю, в скором времени все восстановится»
1сегодня, 13:11
Артем Грицаенко: «В короткой ехалось очень легко, просто нелепая ошибка произошла. В произвольной насела ответственность, прижала нас»
сегодня, 13:05
Дмитрий Евгеньев: «Будем стараться на следующем чемпионате России быть в двойке, мы можем конкурировать с топовыми парами»
3сегодня, 12:43
Устенко о допуске россиян: «Первая мысль была — ура, наконец‑то!»
сегодня, 12:09
Алена Леонова: «Чемпионат Европы 100% был бы за Степановой и Букиным. На мире посложнее – без вопросов были бы в тройке»
13сегодня, 11:52
Гербольдт о допуске к квалификации на Олимпиаду: «Эта новость для многих спортсменов как глоток свежего воздуха. Она поможет им продолжать заниматься своим делом»
2сегодня, 10:56
Рекомендуем