Алина Горбачева: «Не отказываюсь от планов исполнить два четверных сальхова в произвольной программе. Завтра буду пытаться»

Алина Горбачева планирует прыгнуть два четверных в произвольной программе.

Горбачева заняла в короткой на чемпионате России второе место с 77,57 баллами. Она уступает лидирующей Аделии Петросян более 8 баллов.

«С подготовкой все было в порядке. Не отказываюсь от планов исполнить два четверных сальхова в произвольной программе. Завтра буду пытаться», – сказала фигуристка.

– Прокат получился неплохой, рабочий, можно было лучше. В целом довольна.

– Маленький перерыв между выступлениями не скажется?

– Такой опыт уже был, за ночь восстановлюсь.

– Как вам атмосфера?

– Люблю Омск, арена красного цвета, я его обожаю. Это тоже дает заряд, спасибо болельщикам за их поддержку, – приводит слова Горбачевой «Матч ТВ».

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