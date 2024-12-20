Устенко о допуске россиян: «Первая мысль была — ура, наконец‑то!»
Екатерина Миронова и Евгений Устенко заняли шестое место в соревнованиях танцевальных дуэтов.
— Сложно было выступать?
Миронова: Чемпионат России всегда ответственный старт. Это финал года. Он напряженнее и тяжелее других турниров.
— В короткой программе вы рано стартовали, это помешало?
Устенко: Есть как есть, а как было бы — если бы да кабы.
Миронова: Даже не думали об этом.
— Каким запомнится этот турнир?
Устенко: Шапкой, которую подарили, и шарфиком. Запомнится через день одним, через полгода другим. И тем, что попытался у Транькова отнять работу и вести его рубрику.
— Танцы открывают и первый и второй день, поспали?
Миронова: Мне мало. Мне надо было краситься, готовиться.
Устенко: Я поспал нормально.
— Допустили фигуристов, что скажете?
Устенко: Обсуждали уже после проката. Первая мысль была — ура, наконец‑то!
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