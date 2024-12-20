Миронова и Устенко оценили выступление на чемпионате России в Омске.

Екатерина Миронова и Евгений Устенко заняли шестое место в соревнованиях танцевальных дуэтов.

— Сложно было выступать?

Миронова: Чемпионат России всегда ответственный старт. Это финал года. Он напряженнее и тяжелее других турниров.

— В короткой программе вы рано стартовали, это помешало?

Устенко: Есть как есть, а как было бы — если бы да кабы.

Миронова: Даже не думали об этом.

— Каким запомнится этот турнир?

Устенко: Шапкой, которую подарили, и шарфиком. Запомнится через день одним, через полгода другим. И тем, что попытался у Транькова отнять работу и вести его рубрику.

— Танцы открывают и первый и второй день, поспали?

Миронова: Мне мало. Мне надо было краситься, готовиться.

Устенко: Я поспал нормально.

— Допустили фигуристов, что скажете?

Устенко: Обсуждали уже после проката. Первая мысль была — ура, наконец‑то!