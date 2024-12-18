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Дикиджи чаще других фигуристов проверялся РУСАДА на допинг с начала сезона

Стало известно, кто из фигуристов чаще всех проходил проверку Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с начала сезона.

С сентября по ноябрь Владислав Дикиджи был протестирован на допинг трижды. По два раза проверку прошли Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк, Макар Игнатов, Петр Гуменник, Денис Ходыкин, Девид Нарижный, Иван Букин и Александра Степанова.

Всего за этот период РУСАДА протестировало 26 фигуристов, а с начала года – 71. Самыми проверяемыми за год являются Дикиджи, Кондратюк, Букин и Степанова (по четыре раза).

Дикиджи 20 лет, в текущем сезоне он выиграл этапы Гран-при России в Казани и Санкт-Петербурге.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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