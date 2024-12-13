Медведева о Сакамото: «Это спортсменка, к которой ты на метр ближе не подъедешь, потому что понимаешь, что она тебя просто снесет»

Евгения Медведева оценила скольжение Каори Сакамото.

«Несколько раз я была с ней и на тренировках, и на разминках, и на соревнованиях, соответственно, в одной разминке. И это спортсменка, к которой ты на метр ближе не подъедешь, потому что ты понимаешь, что она тебя просто снесет.

Есть спортсменки, которые делают это специально, чтобы тебя придавить морально, напугать как-то. А у нее просто так получается, потому что она делает один толчок и едет полкатка на огромной скорости, потому что у нее просто такая техника», — сказала Медведева в шоу «Каток».

Сакамото – трехкратная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпиады-2022. В финале Гран-при текущего сезона стала третьей.