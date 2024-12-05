Валиева выступила на открытии ГУМ-катка в образе Крысиной королевы

Фигуристка Камила Валиева выступила на открытии ГУМ-катка.

Валиева каталась в образе Крысиной королевы – это ее роль в предстоящем новогоднем шоу Татьяны Навки «Щелкунчик». На открытии катка также выступили другие участники шоу.

Видео: телеграм-каналы «Четверной бильман», «Матч! Фигурное катание»