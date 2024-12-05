Валиева выступила на открытии ГУМ-катка в образе Крысиной королевы
Фигуристка Камила Валиева выступила на открытии ГУМ-катка.
Валиева каталась в образе Крысиной королевы – это ее роль в предстоящем новогоднем шоу Татьяны Навки «Щелкунчик». На открытии катка также выступили другие участники шоу.
Видео: телеграм-каналы «Четверной бильман», «Матч! Фигурное катание»
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал «Четверной бильман»
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