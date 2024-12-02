Татьяна Малинина о тренировках Ильи: «Был принцип: дома мы родители, а на катке – тренеры. Поначалу получалось не очень, были конфликты»

Татьяна Малинина рассказала, каково ей тренировать сына – фигуриста Илью Малинина.

Американец Малинин – чемпион мира по фигурному катанию-2023.

«Практически невозможно.

Мы с самого начала старались придерживаться принципа, что дома мы родители, а на катке – тренеры. Поначалу это получалось не очень, были конфликты. Илья говорил, что не будет больше кататься. Мы ему отвечали: «Хорошо, не катайся. Мы и не хотели, чтобы ты был фигуристом».

Он понял, что таким способом ничего не добьется, и стал понемногу нас слушаться. И постепенно стал делать то, что мы говорили.

Илья бегал по катку как угорелый. И вот к нам на 2,5-3 месяца приехал мой папа из России, а он тоже тренер по фигурному катанию. И папа сказал: «Дай я просто с ним немного поработаю». Они потихонечку стали что-то делать. Смотрю, через 3 месяца Илья стал прыгать все одинарные, и они стали работать над акселем.

И потом Илья попросил меня, чтобы я записала его на местные соревнования. Мы увидели, что ему очень нравится кататься на публику, ему хотелось выступать перед аудиторией. Потом он попросил записать его на другие соревнования. Так все и началось», – сказала Малинина.

Вселенная Ильи Малинина – комбо России и США: кто создал лучшего фигуриста мира?