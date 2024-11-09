Берулава о победе на Гран-при Японии: «Горд, что мы выиграли первое золото для Грузии в парном катании»
Анастасия Метелкина и Лука Берулава прокомментировали победу на Гран-при Японии.
Грузинские фигуристы набрали 213,05 балла в парном катании. Второе место заняли японцы Рику Миура и Рюичи Кихара (209,45), третье – американцы Элли Кам и Дэнни О’Ши (194,44).
«Я так горд, что мы смогли выиграть первую золотую медаль для Грузии в парном катании. Хочу поблагодарить нашу федерацию и наших тренеров за все вложенные в нас усилия», – сказал Берулава.
«Мы очень благодарны зрителям, которые так хорошо нас приняли. Их поддержка придавала энергии как в короткой, так и в произвольной программах. Мы на самом деле чувствовали себя как дома», – добавила Метелкина.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Golden Skate
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