«Мой самый главный и любимый тренер». Муравьева поздравила Плющенко с 42-летием

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева поздравила своего тренера Евгения Плющенко с днем рождения.

Сегодня двукратному олимпийскому чемпиону исполняется 42 года.

«Сегодня свой день рождения отмечает мой самый главный и любимый тренер! Хочется пожелать от всего сердца вам крепкого здоровья, ярких успехов и терпения! Оставайтесь таким же целеустремленным и трудолюбивым человеком! Получайте удовольствие от любимой работы и живите так, как хочется!

Пускай в вашей жизни все складывается отлично! Будьте счастливы! Спасибо вам за вашу работу и веру в меня, за ваше терпение и за то, что всегда помогаете!❤️» – написала Муравьева в своем телеграм-канале.