Алина Загитова: «Очень важно иметь такой круг на друзей, общение, которые действительно верят в тебя»

Алина Загитова рассказала, что ей было сложнее выиграть ЧМ, чем Олимпиаду.

«Наверное, чемпионат мира выиграть было сложнее. Потому что он был после олимпийского сезона. Как мы знаем, что бывают провалы и бывают взлеты. Это наша жизнь, она такая, состоит из разных эмоций, так скажем.

И, естественно, у меня был некий спад, очень сложный сезон. И вот к этому сезону я подошла... немногие знают, но я говорила в интервью о том, что я не хотела ехать на чемпионат мира, потому что я была плохо подготовлена. Не хотела опозорить свою страну, потому что я выступаю не только за себя, а еще и за Россию.

Тем не менее, мои тренеры, вся команда переубедили меня. Сказали, что все будет хорошо. В последний момент я сказала: хорошо, если вы в меня верите, я поеду. И так получилось, что я его выиграла. Представляете?

Очень важно иметь такой круг на друзей, общение, которые действительно верят в тебя», – сказала олимпийская чемпионка в программе «Хорошоу» на СТС Kids.

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0