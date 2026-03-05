27

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров-2026 в Таллине

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров-2026 в Таллине.

С 4 по 7 марта в Таллине (Эстония) пройдет чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров.

Чемпионат мира среди юниоров-2026

Таллин, Эстония

Расписание соревнований

4 марта, среда

13:15 – пары, короткая программа / результаты

17:00 – юноши, короткая программа / результаты

5 марта, четверг

11:40 – девушки, короткая программа / результаты

20:00 – пары, произвольная программа / результаты

6 марта, пятница

14:00 – танцы на льду, ритм-танец / результаты

19:15 – юноши, произвольная программа / результаты

7 марта, суббота

12:30 – танцы на льду, произвольный танец

16:30 – девушки, произвольная программа

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. 

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Американцев и израильтян надеюсь ИСУ забанят за нападение на другую страну, ? Или как. всегда скажут, что это другое, вопрос риторический. Лицемеры и циники 😳
Чем теперь объясняют неучастие наших юниоров на этом празднике фигурного катания? Видимо, тем, что наши, скорее всего, взяли бы все медали там, ну или большинство медалей, а другим тоже хочется?
Ответ olvl
Чем теперь объясняют неучастие наших юниоров на этом празднике фигурного катания? Видимо, тем, что наши, скорее всего, взяли бы все медали там, ну или большинство медалей, а другим тоже хочется?
С одной квотой бы не взяли.
Ответ olvl
Чем теперь объясняют неучастие наших юниоров на этом празднике фигурного катания? Видимо, тем, что наши, скорее всего, взяли бы все медали там, ну или большинство медалей, а другим тоже хочется?
1 . Могут ничего не говорить.
2. Могут сказать - причины остались прежние.
3. Могут сказать - это другое.
Ведь им за это ничего не будет.
Эстония не разрешает в принципе въезд русским спортсменам, даже выступающим за другие страны, так что квоты ничего бы не дали
Ответ .,
Эстония не разрешает в принципе въезд русским спортсменам, даже выступающим за другие страны, так что квоты ничего бы не дали
У наших было почти 3 месяца подать в суд после оф одобрения, не имели бы права не впустить при положительном решении
Ответ islay
У наших было почти 3 месяца подать в суд после оф одобрения, не имели бы права не впустить при положительном решении
Подают в суд, чтобы дали допуск на соревнования. Не помню, чтобы оспаривали отказ во въезде в страну.
Будет надеяться, что это последний ЧМ, на котором не участвуют наши юниоры.
Трансляция на ИСУ только? Окко не покажет?
У Пановой вроде бы есть юниорка, а у Гургенидзе кто тренер, интересно?
Ответ Sentyabrina20
У Пановой вроде бы есть юниорка, а у Гургенидзе кто тренер, интересно?
Стефания Гладкая/Гладки, а Гургенидзе у Гафаровой.
Ответ Katerina Sunny
Стефания Гладкая/Гладки, а Гургенидзе у Гафаровой.
Не только Гладкая, но и Шифрина
Рекомендуем