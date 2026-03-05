Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров-2026 в Таллине
Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров-2026 в Таллине.
С 4 по 7 марта в Таллине (Эстония) пройдет чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров.
Чемпионат мира среди юниоров-2026
Таллин, Эстония
Расписание соревнований
4 марта, среда
13:15 – пары, короткая программа / результаты
17:00 – юноши, короткая программа / результаты
5 марта, четверг
11:40 – девушки, короткая программа / результаты
20:00 – пары, произвольная программа / результаты
6 марта, пятница
14:00 – танцы на льду, ритм-танец / результаты
19:15 – юноши, произвольная программа / результаты
7 марта, суббота
12:30 – танцы на льду, произвольный танец
16:30 – девушки, произвольная программа
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
