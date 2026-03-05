Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров-2026 в Таллине.

С 4 по 7 марта в Таллине (Эстония) пройдет чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Чемпионат мира среди юниоров-2026 Таллин, Эстония Расписание соревнований 4 марта, среда 13:15 – пары, короткая программа / результаты 17:00 – юноши, короткая программа / результаты 5 марта, четверг 11:40 – девушки, короткая программа / результаты 20:00 – пары, произвольная программа / результаты 6 марта, пятница 14:00 – танцы на льду, ритм-танец / результаты 19:15 – юноши, произвольная программа / результаты 7 марта, суббота 12:30 – танцы на льду, произвольный танец 16:30 – девушки, произвольная программа ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.