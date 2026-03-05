  • Спортс
  • Глейхенгауз о недопуске России на чемпионат мира: «Об этом было известно с самого начала. Ожидания, чтобы уже что‑то изменилось»
38

Глейхенгауз о недопуске России на чемпионат мира: «Об этом было известно с самого начала. Ожидания, чтобы уже что‑то изменилось»

Глейхенгауз не удивлен, что российских фигуристов не допустили к чемпионату мира.

Хореограф Даниил Глейхенгауз прокомментировал недопуск российских фигуристов к чемпионату мира-2026.

Турнир пройдет с 24 по 29 марта в Праге.

– Как вы восприняли новость о недопуске российских фигуристов на чемпионат мира?

– Об этом было известно с самого начала. Поэтому никак [не воспринял]. Ожидания, чтобы уже что‑то изменилось. Еще на прошлом чемпионате мира было понятно, что нас не допустят. Нас допустили только на квалификационный турнир к Олимпиаде и к самим Играм. Ни о каком чемпионате мира речи не шло.

– В чем логика делать исключение на Олимпиаду и не делать его на другие соревнования?

– Задайте этот вопрос ISU, – сказал Глейхенгауз.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
logoчемпионат мира по фигурному катанию
logoДаниил Глейхенгауз
38 комментариев
Лучше бы такие вопросы журналисты не тренерам задавали, а Мандариновому куму!
Ответ gold-for-zagitova
Лучше бы такие вопросы журналисты не тренерам задавали, а Мандариновому куму!
Он в домике.
Ответ gold-for-zagitova
Лучше бы такие вопросы журналисты не тренерам задавали, а Мандариновому куму!
мандарин засунул голову в песок как страус
В фигурке на редкость неинициативная Федерация, в комментариях к подобным новостям часто звучит, что надо пинать мандаринового, но зачем такой руководитель, которого надо постоянно пинать…
Ответ Мэй Касахара
В фигурке на редкость неинициативная Федерация, в комментариях к подобным новостям часто звучит, что надо пинать мандаринового, но зачем такой руководитель, которого надо постоянно пинать…
Я была в шоке услышав что Сихарулидзе согласен с чьим-то там мнением, что наши фигуристы медленные и все в центре катка. Помните случай с Аней Щербаковой когда ей проставили ребра и ещё какие-то ошибки, федерация сразу встала на защиту Ани, а это была даже не Олимпиада, а её первый взрослый Гран При, так вот забудьте те времена, нынешняя Федра похоже готова прогибаться подо всë, представляете какие теперь нашим будут ставить компоненты объясняя это центром катка.
Ответ Мэй Касахара
В фигурке на редкость неинициативная Федерация, в комментариях к подобным новостям часто звучит, что надо пинать мандаринового, но зачем такой руководитель, которого надо постоянно пинать…
Учитывая, что это «наш» вид спорта, очень странная позиция у Федерации
На пятом году отстранения садизм от типажурналистов принимает наиболее изощренные формы.
Кого угодно спрашивают о допуске наших фигуристов : тренеров, фигуристов, экспертов пула спортса и т.д., но ФФККР и его глава вне доступа, ёлы-палы.
Не в ИСУ, а в САS. И не вопрос, а жалобу.
Ответ 4est
Не в ИСУ, а в САS. И не вопрос, а жалобу.
вот именно! но у ФК на редкость вялая, немощная, боязливая федра
Я восхищаюсь выдержкой Даниила и других тренеров и фигуристов, которым журналисты с завидным упорством задают такие вопросы. Я бы, наверное, в лучшем случае матом объяснила адрес, по которому надо пойти ответы получить. Но не исключено, что и за шкирку бы выкинула из помещения
Ответ Manyasha
Я восхищаюсь выдержкой Даниила и других тренеров и фигуристов, которым журналисты с завидным упорством задают такие вопросы. Я бы, наверное, в лучшем случае матом объяснила адрес, по которому надо пойти ответы получить. Но не исключено, что и за шкирку бы выкинула из помещения
а он сам, так рвущийся на международку, своему "работодателю" Сиху не может сказать, спросить?)
Ответ Manyasha
Я восхищаюсь выдержкой Даниила и других тренеров и фигуристов, которым журналисты с завидным упорством задают такие вопросы. Я бы, наверное, в лучшем случае матом объяснила адрес, по которому надо пойти ответы получить. Но не исключено, что и за шкирку бы выкинула из помещения
Я тоже восхищаюсь выдержкой Даниила. А также поддерживаю постоянное негативное отношение ТАТ к подобного рода вопросам, которая называет ИСУ подлецами за то, что не допускают наших фигуристов к международным стартам. А вот журналистам не надоело на пятом году действия антироссийских санкций, в частности, в отношении российских спортсменов, задавать одни и те же вопросы? Или они чувствуют себя своего рода социологами, которые из года в год, задавая людям одни и те же вопросы, замеряют динамику в настроении общества по отношению к важнейшим темам своего бытия?
На самом деле, проблему реально можно решить судом. Потому что спортмены, которых не допускают только за то, что у них паспорт не той страны - это просто самая обычная дискриминация по национальности. А вопли про политику не выдерживают никакой критики. Спортсмены никак не могут быть виновны в текущей политической ситуации.
Ответ Theodor Dobzhansky
На самом деле, проблему реально можно решить судом. Потому что спортмены, которых не допускают только за то, что у них паспорт не той страны - это просто самая обычная дискриминация по национальности. А вопли про политику не выдерживают никакой критики. Спортсмены никак не могут быть виновны в текущей политической ситуации.
Комментарий скрыт
Ответ Олег Васечкин
Комментарий скрыт
И от кого же им надо было получать медальки, чтобы не прогневать уважаемых допускающих? От МФЦ? От сообщества диванных критиков?
Такие вопросы к куму, но ему некогда, то мандарины лопает, то волосы пересаживает,то в Милане гуляет. Какой на фиг ему ЧМ😂
В кас надо
Ничего страшного, зато руководство федерации регулярно ездит на всякие саммиты и вообще у него прекрасные отношений с ИСУ.
