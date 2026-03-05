Глейхенгауз о недопуске России на чемпионат мира: «Об этом было известно с самого начала. Ожидания, чтобы уже что‑то изменилось»
Глейхенгауз не удивлен, что российских фигуристов не допустили к чемпионату мира.
Хореограф Даниил Глейхенгауз прокомментировал недопуск российских фигуристов к чемпионату мира-2026.
Турнир пройдет с 24 по 29 марта в Праге.
– Как вы восприняли новость о недопуске российских фигуристов на чемпионат мира?
– Об этом было известно с самого начала. Поэтому никак [не воспринял]. Ожидания, чтобы уже что‑то изменилось. Еще на прошлом чемпионате мира было понятно, что нас не допустят. Нас допустили только на квалификационный турнир к Олимпиаде и к самим Играм. Ни о каком чемпионате мира речи не шло.
– В чем логика делать исключение на Олимпиаду и не делать его на другие соревнования?
– Задайте этот вопрос ISU, – сказал Глейхенгауз.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
Лучше бы такие вопросы журналисты не тренерам задавали, а Мандариновому куму!
Он в домике.
мандарин засунул голову в песок как страус
В фигурке на редкость неинициативная Федерация, в комментариях к подобным новостям часто звучит, что надо пинать мандаринового, но зачем такой руководитель, которого надо постоянно пинать…
Я была в шоке услышав что Сихарулидзе согласен с чьим-то там мнением, что наши фигуристы медленные и все в центре катка. Помните случай с Аней Щербаковой когда ей проставили ребра и ещё какие-то ошибки, федерация сразу встала на защиту Ани, а это была даже не Олимпиада, а её первый взрослый Гран При, так вот забудьте те времена, нынешняя Федра похоже готова прогибаться подо всë, представляете какие теперь нашим будут ставить компоненты объясняя это центром катка.
Учитывая, что это «наш» вид спорта, очень странная позиция у Федерации
На пятом году отстранения садизм от типажурналистов принимает наиболее изощренные формы.
Кого угодно спрашивают о допуске наших фигуристов : тренеров, фигуристов, экспертов пула спортса и т.д., но ФФККР и его глава вне доступа, ёлы-палы.
Не в ИСУ, а в САS. И не вопрос, а жалобу.
вот именно! но у ФК на редкость вялая, немощная, боязливая федра
Я восхищаюсь выдержкой Даниила и других тренеров и фигуристов, которым журналисты с завидным упорством задают такие вопросы. Я бы, наверное, в лучшем случае матом объяснила адрес, по которому надо пойти ответы получить. Но не исключено, что и за шкирку бы выкинула из помещения
а он сам, так рвущийся на международку, своему "работодателю" Сиху не может сказать, спросить?)
Я тоже восхищаюсь выдержкой Даниила. А также поддерживаю постоянное негативное отношение ТАТ к подобного рода вопросам, которая называет ИСУ подлецами за то, что не допускают наших фигуристов к международным стартам. А вот журналистам не надоело на пятом году действия антироссийских санкций, в частности, в отношении российских спортсменов, задавать одни и те же вопросы? Или они чувствуют себя своего рода социологами, которые из года в год, задавая людям одни и те же вопросы, замеряют динамику в настроении общества по отношению к важнейшим темам своего бытия?
На самом деле, проблему реально можно решить судом. Потому что спортмены, которых не допускают только за то, что у них паспорт не той страны - это просто самая обычная дискриминация по национальности. А вопли про политику не выдерживают никакой критики. Спортсмены никак не могут быть виновны в текущей политической ситуации.
И от кого же им надо было получать медальки, чтобы не прогневать уважаемых допускающих? От МФЦ? От сообщества диванных критиков?
Такие вопросы к куму, но ему некогда, то мандарины лопает, то волосы пересаживает,то в Милане гуляет. Какой на фиг ему ЧМ😂
В кас надо
Ничего страшного, зато руководство федерации регулярно ездит на всякие саммиты и вообще у него прекрасные отношений с ИСУ.
