Глейхенгауз о недопуске России на чемпионат мира: «Об этом было известно с самого начала. Ожидания, чтобы уже что‑то изменилось»

Глейхенгауз не удивлен, что российских фигуристов не допустили к чемпионату мира.

Хореограф Даниил Глейхенгауз прокомментировал недопуск российских фигуристов к чемпионату мира-2026.

Турнир пройдет с 24 по 29 марта в Праге.

– Как вы восприняли новость о недопуске российских фигуристов на чемпионат мира?

– Об этом было известно с самого начала. Поэтому никак [не воспринял]. Ожидания, чтобы уже что‑то изменилось. Еще на прошлом чемпионате мира было понятно, что нас не допустят. Нас допустили только на квалификационный турнир к Олимпиаде и к самим Играм. Ни о каком чемпионате мира речи не шло.

– В чем логика делать исключение на Олимпиаду и не делать его на другие соревнования?

– Задайте этот вопрос ISU, – сказал Глейхенгауз.