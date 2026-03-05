  • Спортс
  • Гуменник о том, что на него подписался Нэтан Чен: «Это круто, я его фанат. Хотел с ним встретиться на Олимпиаде, но не пересеклись»
Фигурист Петр Гуменник рассказал о помощи американского тренера Рафаэля Арутюняна перед Олимпиадой, а также о том, что хотел встретиться на Играх с олимпийским чемпионом Нэтаном Ченом.

– На Олимпиаде тебе также помогал Рафаэль Арутюнян, с которым вы много лет сотрудничали на безвозмездной основе. Пытался ли ты как-то его отблагодарить после Игр и продолжается ли ваше сотрудничество чисто на интересе?

– Еще с 2017 года мы сотрудничаем, девять лет почти прошло с первой нашей встречи. Заниматься онлайн мы начали с 2021 года. Я ему предлагал как-то отблагодарить его, когда занял второе место на чемпионате России, но он сказал, что работает только за идею, ему нравится меня тренировать. А мне нравится, когда он меня тренирует.

Но я все-таки надеюсь, что смогу отблагодарить Рафаэля Владимировича, как минимум подарив ему радость и удовлетворение от работы со мной своими хорошими результатами. Или жизнь повернется так, что я что-то доброе смогу сделать Рафу, а может быть, и другим людям. Иногда добро и благодарность получает не сам человек-источник, а оно идет дальше, как свет.

– Болельщики заметили, что на твой аккаунт в соцсетях подписался Нэтан Чен... Вам удалось пересечься на Олимпиаде?

– О, это круто, я его фанат! Про подписку не знал, ха-ха. Знаю, что он тоже был на Олимпиаде, хотел с ним встретиться, но не пересеклись.

– В целом, когда твои успехи признают люди, за которыми ты когда-то тянулся, что испытываешь?

– В принципе, мне достаточно признания тренера, сам я тоже чувствую, когда что-то сделал хорошо, а когда что-то недостаточно сделал. Это просто приятно, но я и сам с тренером понимаю, когда все сделал правильно, – сказал Гуменник.

Интервью Петра Гуменника: религия, друзья, деньги

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
Прекрасно и радостно за Петю, Арутюнян - это мощь в мужском катании, величина..Спасибо ему за работу с Петром, и, правда, было бы неплохо, если удастся как-то отблагодарить человека за работу, вложенные усилия и труд
Нейтан на многих подписан, кстати😁 иногда смотришь, даже на сестер фигуристов)
Чен знает толк в фигуристах.
Ну и кто там переводил стрелки на Петю и говорил, что он не благодарит тренеров? 🤨
Ответ Руслана Кемерова
Ну и кто там переводил стрелки на Петю и говорил, что он не благодарит тренеров? 🤨
идиоты...
Петр самое чудное волжебство Олимпиады.
Всегда светлая аура у этого парня, сколько ни пересекалась, ни наблюдала со стороны. Всегда веет добротой и спокойствием. Очень он хороший. Пусть в жизни все сложится максимально удачно.
Надеюсь, работа с Рафаэлем продолжится, как и успех. Уверена, Раф уже доволен результатами.
А в какой соцсети у него аккаунт?
Ответ Oriolus
А в какой соцсети у него аккаунт?
Инст
Здесь он не только Рафа имеет ввиду, но и Дайнеко
