Гуменник о том, что на него подписался Нэтан Чен: «Это круто, я его фанат. Хотел с ним встретиться на Олимпиаде, но не пересеклись»
Фигурист Петр Гуменник рассказал о помощи американского тренера Рафаэля Арутюняна перед Олимпиадой, а также о том, что хотел встретиться на Играх с олимпийским чемпионом Нэтаном Ченом.
– На Олимпиаде тебе также помогал Рафаэль Арутюнян, с которым вы много лет сотрудничали на безвозмездной основе. Пытался ли ты как-то его отблагодарить после Игр и продолжается ли ваше сотрудничество чисто на интересе?
– Еще с 2017 года мы сотрудничаем, девять лет почти прошло с первой нашей встречи. Заниматься онлайн мы начали с 2021 года. Я ему предлагал как-то отблагодарить его, когда занял второе место на чемпионате России, но он сказал, что работает только за идею, ему нравится меня тренировать. А мне нравится, когда он меня тренирует.
Но я все-таки надеюсь, что смогу отблагодарить Рафаэля Владимировича, как минимум подарив ему радость и удовлетворение от работы со мной своими хорошими результатами. Или жизнь повернется так, что я что-то доброе смогу сделать Рафу, а может быть, и другим людям. Иногда добро и благодарность получает не сам человек-источник, а оно идет дальше, как свет.
– Болельщики заметили, что на твой аккаунт в соцсетях подписался Нэтан Чен... Вам удалось пересечься на Олимпиаде?
– О, это круто, я его фанат! Про подписку не знал, ха-ха. Знаю, что он тоже был на Олимпиаде, хотел с ним встретиться, но не пересеклись.
– В целом, когда твои успехи признают люди, за которыми ты когда-то тянулся, что испытываешь?
– В принципе, мне достаточно признания тренера, сам я тоже чувствую, когда что-то сделал хорошо, а когда что-то недостаточно сделал. Это просто приятно, но я и сам с тренером понимаю, когда все сделал правильно, – сказал Гуменник.
Надеюсь, работа с Рафаэлем продолжится, как и успех. Уверена, Раф уже доволен результатами.